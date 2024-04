Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, chiều nay (8/4), Công an Quận 1 tổ chức họp báo thông tin về vụ các lực lượng CATP đã giải cứu an toàn hai cháu bé "mất tích" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời trao trả hai cháu bé về với gia đình.

Tham dự buổi họp có Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP; Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Quận 1; đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Nghé...