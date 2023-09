Nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tài năng

Cha mẹ nuôi dạy con trong xã hội hiện đại luôn nỗ lực hết mình bằng sự điều chỉnh quan niệm cũng như ứng xử với con cái. Họ không chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân mà còn dựa trên cơ sở khoa học và cập nhật theo tốc độ phát triển của xã hội.

Diễn giả Trần Quốc Phúc – tác giả cuốn sách “Vườn tâm hồn” chia sẻ: “Mỗi ngày cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện với con, hỏi con về những trải nghiệm và giúp con tự đánh giá, nêu cảm nhận về những hoạt động trong ngày. Cần tôn trọng, không áp đặt lên con, cha mẹ hãy để con thể hiện quan điểm của mình, khuyến khích tranh luận để giải quyết vấn đề đến cùng.

Hãy giúp con cảm nhận được tình yêu từ sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ của gia đình. Để làm bạn tốt, cha mẹ cần trao cho con khả năng tự vượt khó, trao cho con niềm tin mạnh mẽ vào bản thân và hướng con đến những điều tích cực, luôn tận tâm với cả trái tim trong mỗi việc con làm cũng như biết cách “gieo hạt” ở hiện tại để “gặt quả” trong tương lai”.

Hãy trao cho con kỹ năng sinh tồn

Người Do Thái được coi là dân tộc thông minh và thành công nhất thế giới đã dạy con tự lập từ nhỏ bằng cách trao cho con những kỹ năng sinh tồn để tự bảo vệ bản thân cũng như cơ hội biến khả năng tiềm ẩn thành tài năng để phát triển toàn diện.

Tại Việt Nam, có rất nhiều chương trình được tổ chức bài bản nhằm trang bị cho các con những kỹ năng sống rất bổ ích. “Be A Better You” là một chương trình trải nghiệm hè kiểu Mỹ 2 trong 1 đặc biệt tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC. Các con sẽ

không chỉ trau dồi những kỹ năng cần thiết như các khóa hè mà còn vui học theo kiểu Mỹ với 100% giáo viên nước ngoài.

Trải nghiệm hè kiểu Mỹ Be A Better You, giúp con yêu chuyển biến tiềm năng thành tài năng khi trưởng thành qua từng ngày với sự phát triển tiếng Anh toàn diện thông qua các hoạt động vui học

- Kỹ năng sơ cứu;

- Khám phá khoa học tự nhiên;

- Viết kịch bản và đóng kịch;

- Trải nghiệm các bộ môn nghệ thuật (đàn, ballet, nhảy hiện đại…)

- Thuyết trình trước đám đông;

- Làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Tham gia cuộc đua kỳ thú;

- Đêm gala vinh danh những cố gắng nỗ lực và tài năng.

Ông Peter Nguyễn - Giám đốc đào tạo Anh ngữ Việt Mỹ VATC - Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ cho biết: Be A Better You là chương trình học tiếng Anh thông qua việc khám phá kiến thức khoa học tự nhiên phù hợp với sự phát triển tư duy của trẻ.

Phương pháp học tiếng Anh thông minh hiện đang được hơn 50 triệu học sinh trên thế giới theo học mỗi ngày, đặc biệt tại các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

Giáo trình Be A Better You được xây dựng dựa trên những đặc thù của môi trường giao tiếp cũng như khả năng ngoại ngữ của trẻ lứa tuổi 7-13 tại Việt Nam. Trẻ sẽ tiếp nhận thông tin đa chiều thông qua việc tiếp xúc với mô hình, video, hình ảnh, âm thanh sinh động nhằm kích thích khả năng khám phá của trẻ, giúp trẻ tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức tốt hơn, lâu hơn.

Sau khóa học Be A Better You, trẻ sẽ có phản xạ tiếng Anh tốt hơn, chủ động sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, tư duy và học tập”.