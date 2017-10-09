Để làm sạch các đồ gỗ , làm mới đồ nội thất, chị em có thể sử dụng 5 mẹo vặt dưới đây:

Trên thị trường hiện nay có bán nhiều loại nước lau chùi dạng xịt, tuy nhiên thay vì tốn tiền với những sản phẩm có sẵn, bạn hoàn toàn có thể làm sáng bóng đồ gỗ nhà mình bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp: dầu oliu và giấm.

Cách làm: Trộn 4 phần dầu oliu với 1 phần giấm rồi cho vào bình. Xịt hỗn hợp trực tiếp lên những chỗ bị bẩn và dùng vải mềm lau sạch. Bạn sẽ thấy mặt gỗ sáng bóng trở lại bởi giấm có tác dụng làm sạch còn dầu oliu sẽ giúp cho bàn ghế, giường tủ bóng hơn.

Sau khi lau 2 đến 3 lần, nột thất sẽ sáng bóng về lại như những ngày đầu tiên.

2. Làm mới đồ gỗ bằng bia

Bạn có thể làm mới đồ gỗ bằng bia!

Có thể bạn chưa từng nghĩ tới nhưng bia thực sự là một vũ khí tuyệt vời trong việc lau sạch và làm mới bàn ghế, giường tủ bằng gỗ. Bạn chỉ cần đổ bia lên bề mặt gỗ, sau đó lau lại bằng vải sạch. Sau vài lần lau đồ gỗ vừa sạch bụi, sáng bóng mà không bị bay màu.

3. Tẩy vết cáu trên bề mặt đồ gỗ bằng khăn ẩm và bàn là

Xóa vết cáu nước với bàn là là cách rất hiệu quả!

Nước đọng trên bề mặt đồ gỗ nếu không lau ngay sẽ để lại những vết nước, lâu ngày hình thành các vết cáu bẩn. Cáu rất khó lau bằng nước, hơn nữa rất khó làm sạch. Lúc này, chị em chỉ cần đặt 1 chiếc khăn bông ẩm lên bề mặt gỗ bị cáu rồi dùng bàn ủi là cẩn thận vài lần lên mặt khăn. Cáu nước gặp nóng sẽ theo hơi nước bốc hơi lên rồi mất đi.

4. Tẩy vết ố, vết bẩn do ruồi, gián bằng dầu ăn

Những vết bẩn đen đen, tròn tròn nhỏ bám trên bề mặt nội thất gỗ chính là chất thải của ruồi và gián. Nó không chỉ gây mất đi vẻ đẹp sang trọng của đồ gỗ mà khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Gợi ý đơn giản là bạn hãy trộn bột mì với dầu ăn. Trộn hỗn hợp cho đều, rồi đánh cho quánh đặc, thoa lên chỗ bẩn rồi chùi lại bằng nước sạch.

Hấp cách thủy dầu ăn, sáp ong để làm sạch đồ gỗ!

Trên đồ gỗ cũng thường xuất hiện những vết dơ do vô ý gây ra như: vết trà, nước ngọt, vết dầu loang,… Lúc này, bạn chỉ cần cho vài giọt dầu ăn vào sáp ong trắng, sau đó đem chưng cách thủy đến khi sáp chảy ra quyện vào dầu. Lấy khăn bông mềm thấm hỗn này rồi chà mạnh lên vết bẩn, hiệu quả rất đáng để thử.

5. Xóa các vết nóng rộp, vết cháy bằng sáp nến, dầu hỏa

Không ít người thường hay sơ ý đánh rơi tàn thuốc hay que diêm chưa tắt hẳn lên mặt bàn, sàn gỗ. Điều này sẽ để lại cái vết cháy. Nếu điều này xảy ra, bạn nên sử dụng tấm vải nhỏ, mịn, cứng quấn quanh đầu đũa rồi lau nhẹ tay vào vết cháy, cuối cùng lau lên đó 1 lớp sáp nến. Vết cháy sẽ bị loại bỏ trong một nốt nhạc.

Cách xóa vết cháy trên nội thất gỗ không khó như bạn nghĩ!

Những nội thất gỗ dùng lâu ngày sẽ xuất hiện nhiều vết nóng rộp. Trong trường hợp này bạn chỉ cần dùng khăn mềm thấm dầu hỏa hoặc nước trà lau qua, vết nóng rộp sẽ biến mất. (Phương pháp này chỉ áp dụng với những vết nóng rộp nhỏ).