Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập 3 lái xe được cho là có liên quan đến vụ việc thi thể nữ công nhân N.M.H, (SN 1998, quê Thái Nguyên) bị kéo lê gần 10km từ nút giao đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang về Công ty UiL, trong KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Thi thể nữ công nhân trong gầm xe và chiếc xe loại 5 chỗ ngồi có liên quan đến vụ việc - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ 3 ô tô có liên quan đến vụ việc trên để điều tra, làm rõ. Trong số những phương tiện này có 1 xe bồn và 2 ô tô con.