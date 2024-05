Một nạn nhân được cứu khỏi vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Dân Trí.

2 trường hợp còn lại là vợ chồng anh N.T.K. (35 tuổi) và chị N.T.X. (30 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ cháy, hai vợ chồng dùng khăn ướt đắp lên miệng và mũi rồi cố thủ trong nhà vệ sinh. Tại thời điểm được đưa vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào hồi 0 giờ 46 ngày 24-5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1 giờ 26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.