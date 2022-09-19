Điều này càng được khẳng định hơn trong và sau khi đại dịch COVID diễn ra. Vì phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau mà mọi hành vi của con người phải dần thay đổi, đặc biệt là trong mua sắm, học tập, tìm kiếm thông tin. Những mô hình thương mại điện tử, khóa học trực tuyến,.. hoạt động trên website ngày càng được ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, những doanh nghiệp truyền thống cũng đang từng bước “lấn sân” sang môi trường trực tuyến để tăng độ uy tín thương hiệu cũng như là tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Có thể nói rằng hiện nay website đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời đại này. Website mang đến cho người dùng những thông tin cần thiết, những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, giải đáp mọi thắc mắc, đáp ứng mọi nhu cầu với thời gian cực nhanh chóng và cực kỳ hiệu quả.

Nếu bạn đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình mà vẫn chưa tìm được một đối tác thiết kế website ưng ý thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thiết kế website nhé!

Với sự chuyển đổi số và vai trò quan trọng của website như hiện nay, không còn lý do gì để bạn chần chừ việc thiết kế website và quảng bá thương hiệu trên thị trường Internet.

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Tmarketing

Tmarketing là đơn vị Digital Marketing Agency chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chất lượng, phục vụ cho các khách hàng trong các lĩnh vực: vận tải, du học, đào tạo, bán lẻ, xây dựng… Tmarketing rất có kinh nghiệm trong việc nắm bắt hành vi khách hàng trên internet. Đo lường hiệu quả của các hoạt động quảng cáo online, giúp doanh nghiệp cắt giảm các khoản chi phí quảng cáo không hiệu quả..

Khi thiết kế website với 1 giao diện đẹp, chuyên nghiệp, đầu tư về nội dung thì ngoài việc gây ấn tượng với khách hàng ngay từ lần đầu tiên, sẽ mang lại nhiều lượt truy cập trong trong tương lai, giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển.

Những điểm nổi bật trong dịch vụ thiết kế web của Tmarketing

Cung cấp kho giao diện website đa dạng, đẹp mắt

Cho dù bạn đang kinh doanh ở bất kỳ ngành hàng nào thì Với kho giao diện đa dạng được thiết kế bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, bạn không cần mất nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng thiết kế. Công việc duy nhất của bạn là xác định ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của website để chọn ra giao diện phù hợp nhất. Website của Tmarketing sẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu của mình trên môi trường internet, quản lý tập trung và marketing online một cách hiệu quả nhất.

Thiết kế web chuẩn UX/UI

Với sự chú trọng tới cảm nhận của người dùng đối với website khi sử dụng thì UX đưa ra những yêu cầu, những tiêu chuẩn riêng đòi hỏi người thực hiện thiết kế cần tuân thủ, đảm bảo đạt được một cách hiệu quả cao nhất.

Bởi thế, thiết kế UX yêu cầu cần tìm hiểu, phân tích để nắm bắt một cách cụ thể và chuẩn xác được hành vi của đối tượng người dùng chung, từ đó có thể xác định được họ cần gì, thói quen sử dụng web ra sao để việc hoàn thiện từng website có được độ chuẩn xác cao, hiệu quả lý tưởng như mong đợi.

Những website được thiết kế bởi Tmarketing luôn đảm bảo giúp mỗi người dùng mỗi khi truy cập vào đều có được trải nghiệm hiệu quả, sử dụng được nhiều chức năng theo nhu cầu, với những thao tác thuận tiện, đơn giản và hiệu quả cao nhất.

Thiết kế website đa dạng nền tảng, dễ dàng nâng cấp

Thông thường, mọi người thường mặc định website sẽ được xây dựng trên nền tảng Wordpress. Đây là một CMS tốt và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới bởi tính dễ tiếp cận của nó. Nhưng đối với những dự án có quy mô vừa và lớn, Wordpress sẽ ít được ưu tiên. Tại Tmarketing, website của chúng tôi sẽ không chỉ sử dụng nền tảng Wordpress, tuỳ thuộc vào nhu cầu của quý khách mà Tmarketing sẽ tư vấn và thiết kế website từ những nền tảng khác nhau như Lavarel, Symfony, React, Node JS... giúp cho website có những tính năng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế website có độ bảo mật cao

Trong bất cứ ngành nghề nào không riêng gì website thì vấn đề bảo mật luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu có sự cố về bảo mật xảy ra, thông tin của khách hàng hoặc doanh nghiệp sẽ bị bị rò rỉ và dẫn đến những thiệt hại không đáng có. Hiểu được vấn đề này, Tmarketing luôn thiết kế những website có độ bảo mật cao thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại.

Ngoài Tmarketing thì T-web cũng là một đơn vị thiết kế website trực thuộc công ty T MEDIA.