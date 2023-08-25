Cô giáo tát vào mặt và đạp vào người trẻ mầm non ở Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh từ phía Công an, cô giáo Lê Thị Phượng - giáo viên Trường mầm non Đông Sơn - đã bị xử phạt hành chính với số tiền 7.500.000 đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 25/8, thông tin từ Phòng GD-ĐT TP Tam Điệp (Ninh Bình) cơ quan chức năng TP Tam Điệp đã quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với cô giáo Lê Thị Phượng, giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn, về hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh”.

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP. Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết với VietNamNet: “Căn cứ theo quyết định xử phạt hành chính của UBND TP và căn cứ vào kết luận của cơ quan công an, hiện nay chúng tôi đang tiến hành làm các quy trình, thủ tục để điều chuyển cô Phượng xuống làm nhân viên nấu ăn tại trường”.

Hình ảnh cô giáo ở Ninh Bình bạo hành trẻ mầm non - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 14/7/2023, một đoạn clip dài hơn 2 phút được chia sẻ trên mạng Facebook, ghi lại cảnh một giáo viên mầm non dùng tay tát vào mặt một cháu bé trong lớp học.

Chưa dừng lại ở đó, cô giáo này tiếp tục kéo cháu bé vào phòng trong và dùng chân đá vào người. Đoạn clip đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận bức xúc.

Trường mầm non Đông Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Nội dung trong clip trên được xác định xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/7/2023 tại lớp 3 tuổi, Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình). Cô giáo có hành động đánh cháu bé trong clip là cô Lê Thị Phượng và cháu bé bị đánh là cháu D.T.B.T, sinh 2019.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GDĐT thành phố Tam Điệp đã đình chỉ công tác đối với cô Lê Thị Phượng và yêu cầu cô Phượng giải trình về hành động tát và đá vào người cháu T. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ nội dung sự việc.

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