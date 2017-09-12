Cô gái mang thai 8 tháng bị bạn trai nhẫn tâm thiêu sống vì lý do không thể ngờ đến

Đời sống 12/09/2017 15:35

Vì một lý do không thể nào chấp nhận nổi, người đàn ông đã nhẫn tâm thiêu sống bạn gái đang mang thai đứa con của chính mình.

Theo thông tin đăng tải trên Daily Mail ngày 10/9/2017, một thai phụ đã bị bạn trai tẩm dung dịch gây cháy lên người rồi châm lửa thiêu sống chỉ vì anh ta chưa chuẩn bị tâm lý làm bố. 

Vụ việc thương tâm xảy ra vào 11 giờ 45 phút ngày 8/9/2017 tại Capitol Heights, Maryland (Mỹ). Nạn nhân là chị Andrea Grinage, 30 tuổi, mẹ của hai bé trai 8 và 15 tuổi. Đồng thời, cô đang mang thai bé gái 33 tuần tuổi. 

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Andrea Grinage - thai phụ bị bạn trai thiêu sống - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân. Ngay sau đó, Andrea được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân bỏng nặng và tinh thần không ổn định.

Do vết bỏng quá nghiêm trọng, sản phụ buộc phải sinh con trước dự kiến 7 tuần. Điều may mắn là sức khỏe của hai mẹ con đều hồi phục rất tốt.

Cô gái mang thai 8 tháng bị bạn trai nhẫn tâm thiêu sống vì lý do không thể ngờ đến - Ảnh 2
Hai con trai của nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Arthur Grinage Sr, bố của nạn nhân đã gửi lên trang GoFundMe lời kêu gọi giúp đỡ vì khoản viện phí quá lớn. Đồng thời, ông Arthur cho biết, nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng này chính là bố đứa bé sơ sinh, bạn trai hiện tại của con gái mình. 

Ông Arthur tiết lộ thêm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là người bạn trai chưa sẵn sàng cho việc làm bố và muốn trốn tránh trách nhiệm với đứa bé.

Trong buổi lấy lời khai, chị Andrea Grinage cho rằng, rất có thể sau khi thiêu sống mình, nghi phạm còn có ý định đến Washington DC để tấn công các thành viên khác trong gia đình cô.

Từ thông tin nạn nhân cung cấp, cảnh sát đã liên lạc và thuyết phục nghi phạm ra đầu thú. 

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