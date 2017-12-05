Vì ghen tuông nên Tài đã chặn đường, đâm chết vợ ngay trước mặt hai đứa con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Phú Tài (28 tuổi, cư trú tại quận 10, TP. HCM) về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, Tài và Nguyễn Thị Tú Trinh chung sống với nhau nhiều năm tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Dù đã có với nhau hai người con trai nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Vào tháng 6/2017, giữa Tài và Trinh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì người này nghi ngờ vợ ngoại tình. Không chịu nỗi tính ghen tuông của chồng, Trinh mang theo hai con về nhà mẹ ruột ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 sinh sống.

Ngày 30/6, Tài đến chở hai con về nhà ở Hóc Môn nhưng chỉ được hai ngày thì Trinh lại đến dẫn con về nhà ngoại sống tiếp. Khi về đến nhà, Tài phát hiện vợ đã chở con đi mất nên tức giận chạy xe đến nhà mẹ vợ. Trước khi đi, Tài còn bỏ thêm một con dao vào cốp xe.

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 2/7, Tài đến nơi nhưng không thấy chị Trinh về nhà nên quay xe ra đứng đợi ở đầu hẻm. Khi thấy Trinh chở hai con về tới, tài chặn xe lại nói muốn đưa hai đứa con về nhà. Trinh không đồng ý nên Tài lấy dao ra đe dọa. Lúc này, hai đứa trẻ sợ hãi nên xuống xe. Còn Trinh thì bị Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên, hai đứa trẻ hoảng sợ hô hoán gọi người đến cứu mẹ. Khi người dân xung quanh đến, Tài cầm dao bỏ chạy nhưng đã bị công an bắt giữ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng nên Trinh đã tử vong.

Chồng cắm điện giết vợ khi đang ngủ vì dám đòi điều này Hải đã dùng dây điện một đầu quấn vào chân, đầu còn lại cắm vào ổ cắm điện để giết vợ.

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