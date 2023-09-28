Cách tự làm lồng đèn trung thu siêu đơn giản bằng những nguyên liệu có sẵn tại nhà

Trong đó, hình ảnh chiếc lồng đèn trung thu không chỉ làm món quà ý nghĩa trao tặng cho trẻ con nhân ngày lễ mà còn những lời gửi gắm mang hàm ý sâu xa. Mỗi một chiếc đèn lồng mang một ý nghĩa khác nhau.

Tết Trung thu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhân dịp này thì người lớn được thưởng trăng, vui hưởng mâm cỗ với đầy đủ các loại bánh trái còn trẻ em thì được rước đèn lồng, xem múa lân, ca hát,…

Và ngày nay với sự phát triển không ngừng những chiếc đèn lồng cũng thay đổi để bắt kịp thời đại những chiếc đèn lồng đơn sơ mộc mạc với vật liệu như là tre nứa, giấy xếp đủ màu bao bọc bên ngoài vẫn luôn là ký ức vui vẻ, gắn liền với tuổi thơ một cách sâu đậm nhất.

Lồng đèn ngôi sao bằng tre

Lồng đèn ngôi sao bằng tre

Chuẩn bị 10 thanh tre vót dẹp, dài khoảng 50cm, 5 thanh tre dẹt dài 8cm, hồ dán, giấy kiếng màu, kéo, kìm và dây kẽm mỏng.

Cách làm là bạn nối 10 thanh tre dài thanh hình ông sao 5 cánh, cố định các đầu nối bằng dây kẽm. Chồng 2 hình ngôi sao rồi tiếp tục cố định 5 đầu nhọn của 2 ngôi bằng dây kẽm. Dùng đoạn tre ngắn chống vào các điểm giao nhau tạo thành hình ngũ giác ở giữa 2 ngôi sao để tạo khung sườn hoàn chỉnh cho lồng đèn.

Cắt và dán giấy kiếng lên phần cánh tam giác của lồng đèn. Thực hiện lần lượt các khung cho đến khi hoàn chỉnh. Để chiếc đèn đẹp hơn thì bạn vẫn có thể trang trí thêm các hoạ tiết hoa văn lên cho bắt mắt và sinh động hơn.

Lồng đèn trung thu bằng giấy

Lồng đèn trung thu bằng giấy

Bằng cách dùng những dụng cụ là giấy bìa nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán. Cách thực hiện là gấp đôi tờ giấy, dùng thước để đo và vẽ những đường thẳng song song. Sau đó dùng kéo cắt theo những đường đã vẽ. Và tiếp đến là cuộn giấy lại và dán nối 3 mép đầu và cuối lại với nhau là đã có ngay chiếc đèn lồng như ý.

Lồng đèn trung thu bằng chai/ly nhựa

Lồng đèn trung thu bằng ly nhựa

Chỉ với một vài dụng cụ đơn giản là 1 chai nhựa, giấy màu, màu vẽ hoặc sơn xịt, dây dù treo đèn, que làm cán và thêm một vài dụng cụ khác như là dao, kéo, nến, giấy bìa màu.

Cách làm đơn giản là dùng thước và bút kẻ 1 hình chữ nhật trên thân chai rồi cắt theo hình vừa vẽ. Dùng sơn phun lên toàn thân chai theo màu bạn thích. Tiếp theo là dùng giấy bìa màu cắt hình dán tùy thích để trang trí.

Dùng đinh đục lỗ lên thân để nối dây treo. Cuối cùng gắn nến bên trong rồi dùng que buộc vào dây dù là đã có chiếc đèn lồng xinh đẹp.

Lồng đèn trung thu bằng lon bia

Lồng đèn trung thu bằng vỏ lon bia

Bạn chỉ cần 2 đến 2 lon bia, 1 vài cây nến, 1 chiếc dao rọc giấy, kéo và 1 cây bút chì. Cách làm là dùng băng keo dính hai mặt cố định điểm đầu và điểm cuối của lon bia, nhớ chừa 1 khoảng 2cm. Úp phần nắp xuống nền rồi mòn mòn để giúp tách khỏi lon bia. Dùng bút vẽ những đường thẳng trên lon bia hoặc dùng dao rọc trực tiếp trên thân lon bia.

Nhẹ nhàng ép luôn bia xuống để các đường cắt phồng ra và tạo dáng hình lồng đèn đẹp mắt. Bạn có thể dùng sơn để trang trí giúp thành phẩm được đẹp hơn. Cuối cùng dùng dây thép nhỏ xỏ qua đầu của lon bia làm quai, cho nến vào là đã có chiếc đèn Trung thu bằng lon bia sáng lấp lánh.