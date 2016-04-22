Cách chọn trường học chất lượng cho con các mẹ cần biết

Cách chọn trường đúng là phải đảm bảo cho con có môi trường giáo dục phù hợp nhất để phát triển năng lực tư duy và tính cách của con, không phải học để lấy thành tích cho trường hay tuân theo sự xếp đặt của cha mẹ.

Điều kiện cơ sở vật chất cũng là một yếu tố cần để con có thể thoải mái sinh hoạt và vui chơi. Đặc biệt, được tiếp xúc và làm quen trong môi trường Anh ngữ từ sớm sẽ giúp các con có được vốn tiếng Anh vững vàng và tự tin trong giao tiếp với giáo viên bản ngữ để có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức về công nghệ hiện đại và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới.

Có nhiều yếu tố để xem xét khi chọn trường cho con. Tùy vào điều kiện kinh tế, trước tiên cha Mẹ sẽ có thể khoanh vùng những trường học phù hợp với điều kiện thu nhập gia đình. Những tiêu chí tiếp theo như về nội dung và phương pháp giảng dạy đảm bảo đủ lượng kiến thức và sự chủ động cần thiết mà con không cần phải mất thêm thời gian để đến các lớp học thêm.

Trong số các trường Quốc tế ở VN hiện nay, TIS là một trong những trường đầu tiên ở TP.Hồ Chí Minh áp dụng phương pháp giáo dục cá thể hóa, là nơi được nhiều bậc Phụ huynh tin cậy trong suốt 16 năm qua. Định hướng giáo dục cá thể hóa lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên sẽ tùy vào năng lực và nguyện vọng của từng học sinh mà có những phương pháp cũng như định hướng giáo dục phù hợp nhằm giúp các em phát triển một cách toàn diện nhất.

Đặc biệt sỉ số lớp luôn được duy trì ổn định để đảm bảo được chất lượng dạy và học đạt hiệu quả tối đa. Chất lượng đào tạo của TIS được minh chứng qua hàng ngàn du học sinh của nhiều thế hệ đã, đang và sắp trở thành những công dân toàn cầu và vươn xa trên thế giới.

Tuy nhiên, dù Cha Mẹ chọn cho con một môi trường tốt và phù hợp như thế nào thì việc đồng hành cùng với Nhà trường để giúp con trưởng thành trong suốt quá trình học cũng quan trọng không kém. Nằm trong chuỗi chương trình “Cùng con bước vào năm mới”, trường Quốc Tế TIS tổ chức buổi talkshow “Dạy con tư duy độc lập và có nguyên tắc” với sự tham gia của Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng, Giảng viên khoa Tâm lý học ĐHSP TPHCM.

Các Phụ huynh có thể đăng ký tham gia các chương trình tại http://tis.edu.vn/tisday hoặc đến 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận.

Tel: (848) 3844.2345 - 0917.545.116.

Email: tisschool@tis.edu.vn.

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