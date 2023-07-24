Bé gái 7 tuổi nhập viện với vết thương phần mềm vùng má trái dài 10 cm phức tạp, chảy máu nhiều kèm vỡ xương ổ răng hàm trên, dưới bên trái.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/7, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP Hà Nội) cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật hàm mặt của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhi 7 tuổi bị thang máy đập vào mặt khiến miệng bé bị rách toạc và vỡ hàm trên.

Mẹ bệnh nhi cho biết thang máy (chiều ngang 2 m, chiều sâu 1 m) là khung sắt dùng để chở quần áo, đồ nặng trong nhà lên xuống các tầng. Trong khi mẹ đang bấm thang đi xuống thì bé ngó mặt vào xem và bị thang máy va phải.

Bé gái nhập viện với vết thương dài ở vùng hàm mặt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, Trưởng Khoa phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, cho biết bệnh nhân nhập viện với vết thương phần mềm vùng má trái dài 10 cm phức tạp, chảy máu nhiều kèm vỡ xương ổ răng hàm trên, dưới bên trái.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp phẫu thuật đã xử trí cầm máu, khâu tạo hình vết thương phần mềm má, cố định xương ổ răng trên dưới.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Mỹ thông tin thêm trước đó bệnh viện cũng tiếp nhận nam bệnh nhân 32 tuổi (ở Hà Nội) bị vỡ nát xương hàm dưới phải, vỡ xương ổ răng hàm trên, dưới vùng cửa, mất toàn bộ răng cửa trên, dưới. Nguyên nhân do trong lúc nhặt điện thoại rơi, người đàn ông bị thang máy trong nhà đang sửa chữa cuốn cả người vào trong.

Cháu bé nhập viện với vết thương phần mềm vùng má trái dài 10 cm phức tạp, chảy máu nhiều kèm vỡ xương ổ răng hàm trên, dưới bên trái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo bác sĩ Mỹ, đây là hai trường hợp may mắn chỉ đập mạnh vào vùng hàm mặt, không ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình khi lắp đặt hệ thống thang máy chở hàng cũng cần đảm bảo an toàn trong sinh hoạt. Khi xảy ra tai nạn cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị.

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