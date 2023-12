Bị mèo cắn có nguy hiểm không? Có cần đi chích ngừa?

Ngày nay, nhiều gia đình nuôi mèo không phải là để làm nhiệm vụ bắt chuột. Mà người bạn này được chủ cung phụng, chăm sóc từ A đến Z, hưởng thụ một cuộc sống “vương giả” với đầy đủ các dịch vụ. Có lẽ vì quá thân thiết mà nhiều người chủ quan với vết mèo cào, cắn cho rằng đó là chuyện bình thường. Do đó, đã xảy ra không ít các trường hợp đau lòng, bị nhiễm dại và tử vong không lâu sau đó.

Có thể tử vong do bị mèo cắn

Cũng như chó, mèo cũng có răng nanh dài và nhọn. Vì thế mà vết cắn của chúng sẽ sâu và có thể gây viêm nhiễm. Đặc biệt, khi mèo chưa được tiêm phòng dại sẽ ẩn chứa virus bệnh dại. Một khi bị mèo cắn hay cào gây vết rách xước trên da thì có thể bị mắc bệnh dại.

Năm 2019, đã có một trường hợp em bé 11 tuổi (ở Tuyên Quang) tử vong do mèo cào. Nguyên nhân là do bị mèo nhà hàng xóm cào mấy vết vào lưng và tay. Do hưa có nhiều hiểu biết nên em bé không nói lại với gia đình và không được tiêm ngừa. Khi bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng bị bệnh dại như sợ gió, rét run, rùng mình, sợ ánh sáng, tiếng ồn thì gia đình mới đưa em nhập viện. Lúc này thì đã quá trễ, vì thế, em bé đã tử vong sau hơn một ngày nhập viện.