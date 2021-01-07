Bị mèo cắn có nguy hiểm không? Có cần đi chích ngừa?

Theo thống kê của những năm gần đây, mèo được rất nhiều trẻ em yêu thích, là động vật cưng trong nhà và gần gũi với con người. Nếu loại thú cưng này không được tiêm ngừa thì sẽ có nguy cơ lây dại sang người rất cao. Vì vậy, trước khi quyết định nuôi mèo, bạn hãy tìm hiểu kỹ về việc bị mèo cắn có nguy hiểm không ? Để có phương pháp tiếp xúc phù hợp, đồng thời cần tiêm phòng dại cho thú cưng trước khi nuôi.

Ngày nay, nhiều gia đình nuôi mèo không phải là để làm nhiệm vụ bắt chuột. Mà người bạn này được chủ cung phụng, chăm sóc từ A đến Z, hưởng thụ một cuộc sống “vương giả” với đầy đủ các dịch vụ. Có lẽ vì quá thân thiết mà nhiều người chủ quan với vết mèo cào, cắn cho rằng đó là chuyện bình thường. Do đó, đã xảy ra không ít các trường hợp đau lòng, bị nhiễm dại và tử vong không lâu sau đó.

Năm 2019, đã có một trường hợp em bé 11 tuổi (ở Tuyên Quang) tử vong do mèo cào. Nguyên nhân là do bị mèo nhà hàng xóm cào mấy vết vào lưng và tay. Do hưa có nhiều hiểu biết nên em bé không nói lại với gia đình và không được tiêm ngừa. Khi bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng bị bệnh dại như sợ gió, rét run, rùng mình, sợ ánh sáng, tiếng ồn thì gia đình mới đưa em nhập viện. Lúc này thì đã quá trễ, vì thế, em bé đã tử vong sau hơn một ngày nhập viện.

Cũng như chó, mèo cũng có răng nanh dài và nhọn. Vì thế mà vết cắn của chúng sẽ sâu và có thể gây viêm nhiễm. Đặc biệt, khi mèo chưa được tiêm phòng dại sẽ ẩn chứa virus bệnh dại. Một khi bị mèo cắn hay cào gây vết rách xước trên da thì có thể bị mắc bệnh dại.

Hầu hết các động vật mang virus bệnh dại và không được tiêm ngừa thì nguy cơ tử vong cũng rất cao. Do đó, khi bị chó hoặc mèo cắn, cào, liếm... nạn nhân cần có ý thức rửa sạch vết thương, đi tiêm phòng trong vòng 7 ngày. Việc tiêm phòng phải cần thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 24-48 giờ đầu. Khi để càng lâu hiệu quả càng giảm và gần như không còn tác dụng nếu tiêm sau 7 ngày bị cắn.

Bị mèo cắn cũng có thể bị tử vong nếu không cứu chữa kịp thời

Bệnh dại thì không phát tác ngay, thời gian ủ bệnh dại kéo dài từ một vài ngày đến vài tháng. Còn thời gian phát bệnh cho đến khi chết chỉ dao động từ 1 đến 7 ngày. Các triệu chứng của bệnh dại như sợ nước, tăng động, tức giận, không chịu được tiếng ồn, ánh sáng hoặc không khí...

Virus dại gây bệnh thì gần như gây tử vong 100% trên người. Chính vì vậy, khi muốn nuôi thú cưng trong nhà, điều đầu tiên bạn cần làm đó là đi tiêm phòng. Bởi mèo có tần suất tiếp xuất với chuột mang virus gây dại rất cao. Nên tiêm 2 mũi ngừa cho chó, mèo trong 6 tháng, hiệu quả phòng bệnh sau tiêm ngừa là 3 năm.

Mèo đã tiêm phòng dại cắn có sao không?

Mặc dù mèo đã được tiêm vacxin thì bạn vẫn không nên chủ quan. Vẫn cần được xử lý tương tự như người bị mèo chưa tiêm ngừa dại cắn. Bởi mầm bệnh cũng là những sinh vật sống, có khả năng tự tiến hóa thành các chủng khác. Khi mèo của chúng ta nuôi bị lây nhiễm chủng bệnh mới mạnh hơn trước hoặc bị lây nhiễm với số lượng nhiều cũng có thể gây bệnh.

Vì thế, tùy từng mức độ của vết thương và tình trạng của mèo cắn người mà xử lý. Đồng thời cần nhốt vật nuôi lại và theo dõi mèo đó từ 10 đến 15 ngày. Nếu thấy con vật có biểu hiện không bình thường như: ốm, bỏ ăn hoặc chết... thì phải đi tiêm phòng dại ngay.

Mèo nuôi thì cần được tiêm phòng dại

Do đó, để biết mèo con cắn có sao không thì bạn cần phải theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bản thân và vật nuôi. Tuyệt đối cần bỏ ngay suy nghĩ chó, mèo nhà nuôi hiền lành, sạch sẽ, khi bị cắn sẽ không dẫn đến bị dại. Mặc dù nuôi mèo trong nhà sẽ giúp trẻ em học được các kỹ năng xã hội cần thiết. Có khả năng vượt qua các vấn đề tâm lý và ít bị dị ứng hơn. Nhưng kèm theo đó là nguy cơ lây bệnh dại. Nên việc tiêm phòng dại cho mèo là điều rất cần thiết.

Cách phòng chống và chữa bệnh dại ở mèo

Bên cạnh việc tiêm phòng cho thú cưng, để phòng ngừa bệnh dại do mèo cắn, bạn cũng cần phải lưu ý một số điều sau đây:

Không nên nô đùa vuốt ve mèo quá nhiều. Mặc dù chơi đùa với mèo là hoạt động vui vẻ, tạo điều kiện cho người chủ gắn kết với thú cưng. Hơn nữa đây cũng là hoạt động quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của mèo. Tuy nhiên việc đùa giỡn khiến những chú mèo dễ thương mất kiểm soát, bông đùa cào cắn lung tung. Đồng thời cũng không nên cưng chiều chúng quá mức sẽ thành thói quen hư, khó dạy bảo. Thông thường bạn nên chơi đùa với mèo hai lần một ngày, mỗi lần khoảng mười lăm phút là được.

Khi thấy mèo có những biểu hiện bất thường, bỏ ăn hoặc ăn ít, sốt cao, hung dữ khác thường, lúc này bạn cần đưa chúng đến các cơ sở thú y gần nhất. Bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Không nên chơi đùa với mèo quá mức

Khi nuôi chó mèo, bạn cần thường xuyên khử trùng những khu vực xung quanh, nhất là nơi có nước bọt của thú cưng rớt xuống. Bởi bên cạnh virus gây dại, trên người chó mèo còn có nhiều loại ký sinh trùng và vi khuẩn khác, có thể lây truyền mầm bệnh đó cho những người sống chung. Đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Khi phát bệnh sẽ nặng hơn ở người lớn. Do đó, khi có điều kiện bạn hãy đưa mèo đi làm đẹp như là cắt tỉa lông thú, tắm cho chúng...

Ngoài ra khi mèo chết mà nghi mắc bệnh dại thì cần phải đem chôn hoặc đốt xác. Tuyệt đối không giết thịt.

Hiện nay, mèo là loài thú cưng có thể gắn bó với con người được khá lâu bởi trung bình tuổi thọ của mèo là 15 năm. So với các loài động vật được nuôi làm thú cưng thì đây là tuổi thọ khá cao. Tuy nhiên, bệnh dại cũng là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và tiến triển với tốc độ rất nhanh. Vừa gây ra cái chết thương tâm cho thú nuôi và cũng gây nguy hiểm cho chủ nuôi và các thành viên trong gia đình. Vì thế để bảo vệ cho thú nuôi cũng như cho gia đình và cả chính bạn trước căn bệnh dại nguy hiểm thì việc tìm hiểu bị mèo cắn có nguy hiểm không là điều vô cùng cần thiết. Đồng thời việc phòng bệnh là phương án tối ưu nhất mà bạn nên lựa chọn.

Dù bị mèo nhà cắn thì cũng phải đi tiêm phòng dại sớm

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được mèo cắn có nguy hiểm không? Sở thích nuôi thú cưng trong nhà tiềm ẩn rất nhiều những dịch bệnh nguy hiểm nếu chúng ta không cẩn thận vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Vì thế bạn cần vệ sinh các vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ nơi trú ngụ. Bên cạnh đó, hãy tiêm phòng, tẩy giun định kỳ cho vật nuôi để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ vật nuôi.

Ngoài ra cho dù là mèo nhà hay mèo hoang không thể xác định tình trạng tiêm chủng thì bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ. Bởi kể cả khi mèo trông khỏe mạnh và có thể xác định được tình trạng tiêm phòng của nó thì vẫn có thể vẫn mắc bệnh vì các triệu chứng không phát tác ngay.