Nhận thấy cái chết của bà Hiền có nhiều nghi vấn, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đại Kim nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ Zingnews, Khoảng 20h ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 115 thành phố về việc tại căn hộ trong ngõ 116 đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội có bà Đầu Thị Hiền chết chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ án mạng. Đồng thời, các điều tra viên Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàng Mai) và Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập, ghi lời khai một số nhân chứng.

Quá trình làm việc, mọi nghi vấn đều tập trung về phía bà Vũ Thị Ngọ (SN 1954) là em dâu bà Đầu Thị Hiền (vợ của người em trai Vũ Duy Phương (SN 1961)) và vợ chồng anh Vũ Duy Hiếu và chị Nguyễn Thị Yến (con ông Phương) cùng con là bé trai sinh năm 2020 sống chung trong một căn nhà tại Hà Nội.