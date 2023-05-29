Bi kịch gia đình: Người phụ nữ dựng màn kịch che giấu tội lỗi

Đời sống 29/05/2023 10:13

Trong lúc nóng giận vì từng bị nặng lời với lý do mang tiền cho bạn trai, người phụ nữ 70 tuổi đã lấy đoạn gậy gỗ bất ngờ vụt vào mặt và đầu khiến em dâu nằm bất động và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Zingnews, Khoảng 20h ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 115 thành phố về việc tại căn hộ trong ngõ 116 đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội có bà Đầu Thị Hiền chết chưa rõ nguyên nhân.

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Bị can Vũ Thị Ngọ và tang vật vụ án - Ảnh: Zingnews

Nhận thấy cái chết của bà Hiền có nhiều nghi vấn, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đại Kim nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ án mạng. Đồng thời, các điều tra viên Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàng Mai) và Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập, ghi lời khai một số nhân chứng.

Quá trình làm việc, mọi nghi vấn đều tập trung về phía bà Vũ Thị Ngọ (SN 1954) là em dâu bà Đầu Thị Hiền (vợ của người em trai Vũ Duy Phương (SN 1961)) và vợ chồng anh Vũ Duy Hiếu và chị Nguyễn Thị Yến (con ông Phương) cùng con là bé trai sinh năm 2020 sống chung trong một căn nhà tại Hà Nội.

Ngày 26/3, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập bà Ngọ đến trụ sở. Tại đây, bà Ngọ khai nhận: Khoảng 15h ngày 25/3, sau khi anh Hiếu đi làm, cháu dâu đưa con đi chơi, trong nhà chỉ còn ông Phương ở tầng 1, bà Ngọ ở tầng 2, bà Hiền ở tầng 3. Trong lúc bà Ngọ đi lên tầng 3 cất quần áo, thì gặp bà Hiền. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, bà Hiền đã lên tiếng chửi mắng.

Bức xúc vì bị chửi, bà Ngọ đi xuống tầng 2 lấy đoạn gậy gỗ vẫn để sau tủ quần áo đi lên phòng bà Hiền rồi bất ngờ vụt vào mặt và đầu bà Hiền. Sau khi gây án, bà Ngọ cầm gậy xuống nhà vệ sinh tầng 2 rửa sạch và cất vào chỗ cũ. Khoảng 20 phút sau, bà Ngọ lên tầng 3 kiểm tra, thì thấy bà Hiền nằm bất động nên quay về phòng chờ cháu dâu để báo cho trung tâm cấp cứu. Như vậy, bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm của các điều tra viên, vụ án được làm sáng tỏ, buộc nghi phạm gây án phải nhận tội.

Đến khoảng 17h cùng ngày (25/3), chị Yến về đến nhà, thì thấy bà Ngọ hớt hải đi từ trên cầu thang xuống nói phát hiện bà Hiền nằm giữa phòng, trên đầu chảy nhiều máu. Nghe vậy, chị Yến cùng bà Ngọ chạy vội lên tầng 3. Bước vào bên trong, chị hoảng hốt thấy mẹ chồng nằm bất động, đầu bê bết máu. Chị Yến luống cuống lấy chiếc chăn len đắp lên người bà Hiền rồi gọi điện thoại cho chồng báo tin, đồng thời gọi cấp cứu 115. Khoảng 20 phút sau, các nhân viên cấp cứu 115 có mặt và xác định bà Hiền đã tử vong trước đó khoảng 2 giờ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Thị Ngọ về hành vi giết người. Vụ án thương tâm đã để lại nhiều bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân trong gia đình.

Trước đó, theo nguồn tin từ Bảo vệ Công lý, ngày 25/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa dẫn giải bà H Mĩm Niê (54 tuổi) về lại nhà ở xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để thực nghiệm điều tra về hành vi dùng búa đánh chết con trai Y Khai Niê (27 tuổi, ngụ xã Ea Tul) vì bực tức con bị nghiện rượu, nhiều lần xin tiền, đánh đập cha mẹ.

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Thực nghiệm điều tra vụ án mẹ giết con trai - Ảnh: Bảo vệ Công lý

Thông tin ban đầu, khoảng 2h13, ngày 5/3, sau khi nhậu về, anh Y Khai Niê xin 5 triệu đồng để đi ăn chơi nhưng bà H Mĩm Niê trả lời không có. Lúc này, anh Y Khai Niê chửi bới và đe dọa sẽ giết bà H Mĩm Niê. Khoảng 2 phút sau không thấy mẹ nói gì, anh Y Khai Niê về phòng nằm ngủ. Bực tức vì nhiều lần anh Y Khai Niê xin tiền, bán xe máy của gia đình để tiêu xài, thường xuyên đe dọa giết mình nên bà H Mĩm Niê nảy sinh ý định giết con.

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