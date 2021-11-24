Dùng mẹo "truyền miệng", bé 2 ngày tuổi bị ngộ độc sái thuốc phiện, khó thở và nấc cụt khiến gia đình sợ hãi.

Mới đây, Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 2 ngày tuổi (Nam Định) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nhịp tim không ổn định, đồng tử co nhỏ, theo dõi ngộ độc sái thuốc phiện.

Theo đó, gia đình này cho biết khi sinh hai con đầu lòng, họ làm theo mẹo dân gian dùng sái thuốc phiện với liều lượng một đầu tăm pha vào sữa cho trẻ uống để "chắc dạ". Thấy các con lớn dùng mẹo này khỏe mạnh, ăn uống tốt, nên đã tiếp tục áp dụng cho bé út chỉ mới 2 ngày tuổi.

Tuy nhiên, sau khi uống em bé bắt đầu nấc cụt nhiều, thở yếu hơn nên đã vội vàng thông báo với các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Trẻ nhanh chóng được hô hấp hỗ trợ, tiêm thuốc giải ngộ độc và chuyển đến Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, độc chất Opioids được tìm thấy trong cơ thể em bé. Do tác dụng của sái thuốc phiện vẫn còn nên bé tiếp tục có cơn tím tái, có cơn ngừng thở và được các bác sĩ điều trị thực hiện cấp cứu, cho em thở máy, dùng thêm thuốc kháng (Naloxone) để giải ngộ độc, giảm các tác động của độc chất vào trung tâm thần kinh của trẻ.

Hiện tại, tình trạng của bệnh nhi tạm ổn định, trẻ thở đều hơn, nhịp tim bình thường, không còn cơn rung giật.

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