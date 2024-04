Bắt và điều tra 'nghịch tử' tạt xăng phóng hỏa khiến mẹ ruột bỏng nặng ở Phú Yên

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình trong lúc cãi vã Nguyễn Bá Tường (37 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tạt xăng vào mẹ ruột rồi châm lửa, gây bỏng nặng.

Theo báo Lao Động đưa tin, ngày 4.4, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên - cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Bá Tường (SN 1987, trú thị xã Đông Hòa) về tội Giết người.

Tường là người đã tạt xăng vào người mẹ ruột là bà Lê Thị H. (SN 1967, trú xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa) rồi châm lửa đốt, khiến bà H bị bỏng nặng.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, kết quả điều tra, khoảng 19h30 ngày 29-3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1 (xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa) thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà L.T.H. (57 tuổi).

Căn nhà của mẹ con bà Lê Thị H. cư trú cũng là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe máy, thì Tường và bà H. tiếp tục cãi nhau, lúc này Tường tức giận cầm chai xăng tạt vào người bà H..

Chưa dừng lại, sau khi bà H. bỏ chạy thì Tường đuổi theo và tiếp tục dùng xăng tạt vào mẹ ruột. Sau đó, Tường kéo bà H. về đến cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng.

Bà H được người dân đưa đi cấp cứu. Qua giám định tỷ lệ thương tích, bà H. bị tổn thương 42%. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình.

Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà H. đã được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Được biết, gia cảnh bà H. vô cùng có khăn, chồng của bà H. đã mất từ lâu, địa phương đã nhiều lần hỗ trợ cho gia đình bà.

