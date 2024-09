Theo thông tin từ Vietnamnet: Ngày 7/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Tùng (SN 1997, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành) về hành vi dùng vũ lực để khống chế, chiếm giữ người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 28/8, do mâu thuẫn cá nhân nên Vũ Văn T. mang theo dao tới nhà riêng của chị N.T.T. (SN 2005, tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành).