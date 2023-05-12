Mới đây, một đoạn clip xôn xao mạng xã hội khi ghi cảnh một ông bố dẫn con qua đường bất cẩn dẫn đến vụ va chạm tai nạn.

Tuy nhiên, thay vì nhận sai, người đàn ông này lại có hành động khiến dân tình bức xúc khi xông vào hành hung người va chạm giao thông.

Cụ thể, theo người đăng tải đoạn video cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/5 tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Lúc này, một người đàn ông dắt con qua đường, bất ngờ cậu bé “tuột khỏi vòng tay bố” lao về phía trước, đúng lúc một chiếc xe điện lao tới.



Đoạn clip được camera ghi lại

Do quá bất ngờ, người lái xe điện đã va phải cháu bé. Sau đó, người cha đã hô hoán người xung quanh lao vào tấn công người đi xe điện.

Sau khi đoạn video được đăng lên mạng đã thu hút nhiều lượt tương tác. Nhiều người đã lên tiếng bất bình và phê phán hành động bất cẩn của người cha, đồng thời lên án hành vi bạo lực với người phụ nữ đi xe điện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-can-khi-dat-con-qua-uong-ong-bo-con-lao-vao-hanh-hung-nguoi-phu-nu-va-cham-581098.html