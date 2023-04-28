Nam giáo viên cấp hai hành hung học sinh bị điểm kém, đe dọa hạ điểm trung bình của lớp

Thế giới 28/04/2023 18:17

Một giáo viên hành hung học sinh bị điểm kém đang gây tranh cãi tại địa phương.

Ngày 21/4 (giờ địa phương), nhật báo South China Morning Post của Hong Kong đăng tải đoạn video ghi cảnh một nam giáo viên đứng dậy đánh học sinh bị điểm kém.

Đoạn video được công bố được cho là quay tại một trường cấp hai ở miền đông Trung Quốc. Ngày quay video là ngày công bố kết quả thi.

Nam giáo viên cấp hai hành hung học sinh bị điểm kém, đe dọa hạ điểm trung bình của lớp - Ảnh 1
Ảnh: South China Morning Post

Một số học sinh đứng dậy và cúi đầu. Những học sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi là những học sinh bị điểm thấp dưới một tiêu chuẩn nhất định.

Nam giáo viên tức giận, chửi mắng học sinh bị điểm kém. Nam giáo viên nói: "Hôm nay nếu tôi không đánh các bạn, tôi sẽ chết vì tức giận". 

Nói xong, nam giáo viên đánh vào đầu một học sinh. Sau đó, anh thậm chí còn đá vào lưng một học sinh đang đứng khác.

Nam giáo viên cấp hai hành hung học sinh bị điểm kém, đe dọa hạ điểm trung bình của lớp - Ảnh 2
Ảnh: South China Morning Post

Tiếp đến, nam giáo viên mang một cây gậy dài từ góc lớp và tiếp tục đánh khiến các em sửng sốt.

Ngay sau khi video được tung ra đã gây ra tranh cãi trong cư dân mạng địa phương.

Cơ quan giáo dục cho biết giáo viên hành hung học sinh hiện đã bị đình chỉ.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội thầy giáo đánh học sinh

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