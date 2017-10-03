Bại lộ chuyện tình vụng trộm với con rể, mẹ vợ âm mưu hại chết nhân tình

Đời sống 03/10/2017 16:52

Cho rằng mối quan hệ bất chính với con rể bị chính nhân tình tiết lộ cho con gái biết, mẹ vợ đã âm mưu dùng xe ô tô cán chết chồng của con mình.

Mới đây, bị cáo Kathleen Regina Davis (58 tuổi) sống tại bang Florida (Mỹ) đã bị cảnh sát thành phố Palm Beach Garden bắt giữ vì có ý định giết chồng cũ của con gái, theo Thời Đại.

Bại lộ chuyện tình vụng trộm với con rể, mẹ vợ âm mưu hại chết nhân tình - Ảnh 1
Bị cáo Kathleen Regina Davis - Ảnh: Internet

Theo nội dung lời khai, bị cáo Davis đã vụng trộm qua lại với người con rể 33 tuổi khi hai vợ chồng con gái vẫn đang chung sống với nhau. Một thời gian sau, tình cảm mẹ con giữa bà ta và con gái đã bị sứt mẻ. Davis cho rằng nguyên nhân chính là do người con rể đã tiết lộ cuộc tình sai trái cho con gái mình biết.

Ngày 20/9, để trút cơn giận dữ, bị cáo chạy xe tới nhà con rể nhằm thực hiện phi vụ ném trứng vào căn hộ và xe của người đàn ông này. Song, chừng như cảm thấy “hình phạt” này quá nhẹ, bị cáo Davis quyết định sử dụng thủ đoạn khác mạnh hơn để trả thù.

Nghĩ là làm, Davis đã lái xe vòng quanh sân nhà con rể nhằm cán xe qua người anh ta. Đến hiện trường, cảnh sát đã chứng kiến toàn bộ sự việc oái ăm giữa mẹ vợ và con rể.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận ý định giết con rể khi cố gắng cán xe qua người này.

Người con rể giấu tên cho biết, anh ta đã suýt bị xe mẹ vợ cán mấy lần. Hiện tại, anh ta đang hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ và cũng thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với mẹ vợ.

Hành vi phạm tội của bị cáo Davis đã cấu thành tội tấn công, sử dụng hung khí giết người. Tuy nhiên, bị cáo đã được thả tự do sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 3.000 USD (khoảng 68 triệu đồng).

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