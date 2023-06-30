Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

Đời sống 30/06/2023 10:25

Đêm 29/6, trong cơn mưa phùn, 2 chiếc xe cứu thương chầm chậm dừng lại trước con hẻm nhỏ, đường vào nhà của 2 vợ chồng bị vùi lấp, tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h30 tối ngày 29/6, trong mưa phùn, hình ảnh người cha già gầy gò chao đảo bởi nỗi đau lớn, cố vững vàng cùng nhiều người dân đã tập trung tại ngôi nhà nhỏ của anh Phạm Khánh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi) ở thôn Quy Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên đứng đợi thi thể. Mọi người đều cảm thông với số phận bi đát của cặp vợ chồng này. Nhiều người đã đến động viên và hỗ trợ gia đình trong thời gian khó khăn sau sự việc.

Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt - Ảnh 1
Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Dở - Ảnh: Báo Lao động

Cụ Phạm Dở (85 tuổi), cha của anh Khánh, lẻn từng bước chân ra phía cổng đợi con trai và con dâu về nhà. Ánh mắt thất thần nhìn ra xa, ông phải cố quay đi và lấy tay quệt nước mắt rơi xuống khuôn mặt già nua với nhiều nếp nhăn. Nhiều người đã đến động viên, nhưng ông chỉ im lặng và rời đi.

Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt - Ảnh 2
Ông Dở đứng ở cửa ngóng tin các con - Ảnh: Báo Dân trí

Hai con gái của anh Khánh, chị Vẹn khóc sưng cả mắt. Người con gái lớn tên Phạm Thị Thúy Oanh (25 tuổi) đã lập gia đình, còn em út là Phạm Thị Thúy Trinh (17 tuổi), vừa học xong lớp 11. Chồng của Oanh cũng theo cha mẹ vợ làm công trình ở Đà Lạt và thoát nạn vì ngủ ở nơi khác.

Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt - Ảnh 3
Con gái anh Khánh khóc nghẹn khi nghe tin dữ - Ảnh: Báo Dân trí

Đến 20h45 ngày 29/6, hai chiếc xe cứu thương dừng trước nhà, hai chiếc quan tài lần lượt được đưa vào nhà, tiếng khóc xé lòng từ nỗi đau tận tâm can của gia đình. Người đưa thi thể vợ chồng anh Khánh về quê là con rể Lưu Xuân Đua (33 tuổi).

Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt - Ảnh 4
Thi thể hai vợ chồng anh Khánh lần lượt đưa vào nhà để gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Lao động

Anh Khánh và chị Vẹn đã kết hôn được 25 năm. Cả hai đều sống xa gia đình để kiếm sống. Anh Khánh làm thợ hồ, còn chị Vẹn theo chồng phụ hồ và nấu cơm cho thợ. Trước đó, ngày 5/5 âm lịch, hai vợ chồng về nhà chơi sau đó lên Đà Lạt làm lại hồi mùng 7/5 âm lịch xảy ra vụ đau lòng này.

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, đã chỉ đạo các phòng ban quan tâm hỗ trợ, động viên gia đình trong việc tổ chức tang lễ, cũng như tạo điều kiện học tập cho con gái của vợ chồng anh Khánh về sau.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, vào lúc 3h sáng ngày 29/6, trên địa bàn TP.Đà Lạt xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Mưa lớn khiến bờ taluy cao gần 20m tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP.Đà Lạt sạt lở.

Đau lòng: Hình ảnh người cha già đứng miệt mài dưới cơn mưa đợi thi thể các con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt - Ảnh 5
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt  - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ sạt lở tại Đà Lạt khiến 2 người bị vùi lấp, 2 người bị thương; 2 nhà kín cố bị sập, 1 nhà kín cố bị hư hại nghiêm trọng, 9 căn nhà bị hỏng một phần, 1 lán trại công nhân bị vùi lấp.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường, đào bới để đưa những người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Có 5 người đến nay đã được lực lượng chức năng cứu hộ thành công.

Diễn biến MỚI trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt khiến 2 vợ chồng tử vong

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Liên quan đến vụ việc sạt lở công trình làm 2 người tử vong và nhiều ngôi nhà hư hỏng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo hỏa tốc để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

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