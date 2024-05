Theo thông tin từ VietNamNet, Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay: Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người, liên quan đến vụ bé 5 tuổi học tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Chiếc xe ô tô đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 - Ảnh: VietNamNet

Chiếc xe bị đập cửa chính để giải cứu nạn nhân - Ảnh: VTC News

Ngay trong đêm, cơ quan Công an cũng đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện là chiếc xe đưa đón học sinh. Theo thông tin ban đầu, lúc 6h20 hôm nay, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung.