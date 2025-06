Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 12/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Chau Chan Nô (33 tuổi, ngụ xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Nghi phạm Chau Chan Nô (33 tuổi, ngụ xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bị bắt. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó khoảng 22h30 khuya 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tại khu vực trước chợ An Hảo xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là một nam thanh niên nằm chết trên đường không rõ thông tin, lai lịch.