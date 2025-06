Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX thông báo tạm hoãn phiên toà do một số luật sư có đơn xin hoãn xét xử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 13/6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) khiến 32 người tử vong vào tháng 9/2022.

Họ đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại phần trách nhiệm dân sự, tăng mức bồi thường vì cho rằng phán quyết của cấp sơ thẩm chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với mất mát to lớn mà gia đình họ phải gánh chịu sau vụ cháy.

Bị cáo Lê Anh Xuân tại phiên toà sơ thẩm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, phiên tòa phúc thẩm được mở do có 5/6 bị cáo cùng 8 đại diện bị hại có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương. Trong đó, 4 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty Thái Bình Anh), Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (hai cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH). Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) kháng cáo kêu oan.

Phía đại diện bị hại kháng cáo đề nghị xem xét lại trách nhiệm dân sự và tăng mức bồi thường thiệt hại.

Theo hồ sơ, tối 6/9/2022, quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) phát cháy, khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do chập điện, trong khi hệ thống báo cháy và vòi phun nước không hoạt động.

Chủ quán Lê Anh Xuân bị cáo buộc lắp đặt hệ thống phòng cháy tự động nhưng không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Hai cựu cán bộ PCCC là Sơn và Hùng sai phạm trong việc cấp chứng nhận thiết kế, nghiệm thu hệ thống. Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội PCCC TP Thuận An) bị xác định không kiểm tra, hướng dẫn an toàn, đồng thời lập khống 3 biên bản kiểm tra để tránh trách nhiệm.

Đối với bị cáo Phạm Thị Hồng, cấp sơ thẩm cho rằng người này không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn nhận thi công hệ thống PCCC, thuê người lắp đặt và nhờ các đồng phạm hợp thức hóa thủ tục nghiệm thu dù cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn.

Phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 10/2024, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân 5 năm tù; Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, bị cáo Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Bị cáo Nguyễn Văn Võ 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.