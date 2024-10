Sáng 24/10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, sáng 24/10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6/9/2022 tại phường An Phú, TP Thuận An. Trước khu vực cổng Tòa án, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người nào có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh). Ngay từ sáng sớm có rất nhiều người thân của các nạn nhân đã có mặt trước khu vực cổng TAND tỉnh Bình Dương để chờ vào tham gia phiên xử. Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú, Bình Dương - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào cáo trạng, vào lúc 20h42 ngày 6/9/2022, tại quán karaoke An Phú có 5/29 phòng hát đang hoạt động với khoảng 60 người bên trong. Một tiếp viên phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 và báo ngay cho nhân viên. Chỉ sau một phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến nhiều người phải chạy lên sân thượng hoặc chờ cứu nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe cứu hỏa và cán bộ đến hiện trường, nhưng vụ cháy đã gây hậu quả nghiêm trọng với 32 người thiệt mạng. Nhiều người thân của các nạn nhân đã không kìm được nước mắt trong phiên tòa - Ảnh: Báo Dân trí Bị cáo Lê Anh Xuân là người đầu tiên bước lên bục khai báo, thừa nhận các thông tin như cáo trạng đã nêu. Xuân khai rằng vào ngày 5/8/2022, đã bị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính 750.000 đồng vì không cung cấp bảng tên cho 10 người lao động. Khi được hỏi đã nộp phạt hay chưa, Xuân cho biết không nhớ. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày, do bà Nguyễn Thị Sang làm chủ tọa, cùng với thẩm phán Nguyễn Huỳnh Đức và 3 hội thẩm nhân dân.