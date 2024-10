Trước đó, theo thông tin từ VietNamnet, vào tối 22/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra, làm rõ về cái chết của bé H.T.A. (5 tuổi, con ruột của Giàu).

Theo hồ sơ, 5h sáng 13/10, Giàu đến Công an phường 9, quận 4 trình báo vụ việc con gái của mình, là cháu H.T.A. đã tử vong trước đó vài tiếng khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh bé gái 5 tuổi được đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet

Khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 4 lấy lời khai của những người liên quan, các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an xác định trên cơ thể của bé A. có nhiều thương tích ở các mặt, trán, lưng, tay, chân…

Đến nay, công an đủ cơ sở cho rằng, trong sinh hoạt hàng ngày, bà Giàu thường xuyên có hành vi bạo hành đối với bé H.T.A. Cụ thể, bà Giàu thường chửi bới, dùng các vật dụng trong nhà để đánh vào các phần cơ thể của cháu A., thậm chí đổ nước nóng vào chân của bé.

Công an cho rằng, hành vi bạo hành của bà Giàu đối với con là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết của bé. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra quyết định tạm giữ hình sự người mẹ này để tiếp tục mở rộng điều tra.

Bé gái tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với kết quả xác minh ban đầu như vậy thì việc cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ này để xem xét về hành vi hành hạ con là có căn cứ và cần thiết. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy lời khai của người phụ nữ này về việc thường xuyên bạo hành đánh đập tàn nhẫn con mình phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân thì có căn cứ để khởi tố người phụ nữ này về tội hành hạ con theo quy định tại Điều 185 BLHS, hình phạt có thể tới 05 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Đối xử tàn ác với người lệ thuộc, hành hạ, bạo lực xâm phạm đến thân thể con của cha mẹ là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy người mẹ đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé một cách tàn nhẫn thì có căn cứ để xử lý hình sự về tội hành hạ con theo quy định tại điều 185 Bộ luật Hình sự. Với hành vi hành hạ cháu bé chưa đủ 16 tuổi, hình phạt có thể là từ 02 năm đến 05 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, người phụ nữ này đã dùng những hung khí nguy hiểm, những vật cứng, chắc.. để đánh vào những vùng hiểm yếu của cháu bé dẫn đến tử vong thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể ở mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình".

"Một tình tiết cũng đáng chú ý trong vụ việc này là tại sao cháu bé lại không được ngủ trên giường, khi phát hiện thì cháu bé đã tím tái lúc nửa đêm trên bậc thang. Trường hợp cháu bé tử vong là do tác động ngoại lực thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người chứ không đơn giản chỉ là tội hành hạ con. Theo quy định của pháp luật, tội hành hạ con không quy định hậu quả là nạn nhân tử vong, bởi vậy trường hợp nếu nạn nhân tử vong thì sẽ xử lý về tội danh khác với mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

Luật sư Cường cho hay, hành vi bạo hành trẻ em ở Việt Nam ở mức báo động khi không ít các bậc làm cha làm mẹ thiếu tình yêu thương, thiếu kỹ năng sống, ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật. Đặc biệt là trong các gia đình mà cha mẹ là người nghiện ngập, sống trong gia đình thiếu thốn khó khăn hoặc không có hạnh phúc. Sự túng quẫn, bất hạnh, thêm vào đó là nhận thức, văn hóa hạn chế, lòng tham, tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật khiến hành vi bạo hành dễ dàng xảy ra.

Để giảm thiểu các vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân là trẻ em thì cần phải có những giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài. Giải pháp trước mắt là cần tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đặc biệt là ý thức chấp hành của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ em. Về lâu dài thì vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhân cách, giáo dục lối sống, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống là rất quan trọng. Chỉ khi nào vấn đề đạo đức và tôn trọng pháp luật được đề cao, con người có lòng yêu thương, chia sẻ, sống có kỷ luật, có nguyên tắc và có ý thức chấp hành pháp luật thì tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh mới đảm bảo an toàn, trong đó có trẻ em.