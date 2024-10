Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, sáng 25/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử ngày thứ 2 đối với 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6/9/2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).