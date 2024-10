Theo VOV đưa tin, chiều 16/10, nguồn tin của phóng viên, vụ việc phát hiện thi thể tại quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương không phải là vụ án mạng.

Cơ quan công an nhận định, khả năng cao nạn nhân đã không may trượt chân và rơi xuống hố ga bên trong quán karaoke, dẫn đến tử vong. Quá trình phân hủy đã khiến thi thể bị hư hỏng phần đầu và bàn tay.

Cơ quan công an đang tiến hành các bước kiểm tra ADN để xác định danh tính nạn nhân. Ảnh: VOV.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành các bước kiểm tra ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, 12h30 ngày 16/10, Công an Bình Dương vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt trước quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, để khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/10, Công an phường An Phú nhận được tin báo về việc có một số bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú - nơi đang bị bỏ hoang sau vụ cháy.

Quán karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Trí.

Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện phần đầu và cánh tay đang phân hủy, phần thân người dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Được biết, quán karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng vào tháng 9/2022, khiến 32 người thiệt mạng. Sau vụ cháy, quán đã bị đóng cửa và bỏ hoang cho đến nay.