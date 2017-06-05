5 lý do để cân nhắc từ bỏ món sushi ngay lập tức

Đời sống 05/06/2017 16:04

Sushi là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng nó cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe.

Sushi là món ăn bắt nguồn từ Nhật Bản. Thành phần chính của nó gồm cơm trộn với mè trắng, cá sống và được cuộn tròn lại bằng lớp rong biển khô, cắt thành từng khoanh nhỏ, cho thêm vài lát gừng để tăng hương vị và chấm cùng với nước tương.

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Sushi là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng lại ẩn chứa các nguy cơ gây bệnh - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chủ yếu của món ăn này là cá sống. Tuy nó rất giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ẩn chứa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vì, vi khuẩn có thể sinh sôi và tạo ra các enzyme histamine gây ra ngộ độc scombroid, nhất là một số loại cá sống ở vùng nhiệt đới chứa chất độc tự nhiên ciguatera là nguyên nhân làm xuất hiện các triệu chứng ở thần kinh, dạ dày và  đường ruột.

Dưới đây là một số lý do chúng ta nên hạn chế ăn sushi.

1. Nhiễm ấu trùng giun Anisakis

Giun Anisakis là loại giun thường ký sinh ở động vật biển. Các loại cá sẽ tiêu thụ ấu trùng giun và làm lây nhiễm cho những người có thói quen ăn gỏi, hải sản còn sống và chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là món sushi. 

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Cá sống được dùng để làm sushi thường chứa rất nhiều ấu trùng Anisakis - Ảnh: Internet

Tại Nhật Bản có trên 12.000 người mắc bệnh và xu hướng ngày càng tăng lên ở Việt Nam. Khi ấu trùng giun xâm nhập vào cơ thể sẽ xuất hiện các ổ loét cấp tính, gây buồn nôn, đau vùng thượng vị... Đồng thời, nó có thể bám vào vùng hầu, họng gây ho, viêm ruột thừa hoặc viêm đoạn cuối hồi tràng.

2. Nhiều calo và carbohydrat

Những người muốn giảm cân tuyệt đối không nên ăn quá nhiều món ăn này. Bởi vì, một cuộn sushi có chứa khoảng 300 - 350 calo. Do đó, việc hấp thụ nhiều calo khiến bạn dễ rơi vào tình trạng thừa cân và khó kiểm soát được cân nặng.

3. Ít protein

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Chúng ta phải ăn tới 56 cuộn sushi mới có đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể - Ảnh: Internet

Hầu hết nhiều người nghĩ sushi là nguồn cung cấp chất đạm dồi dào từ cơm và cá. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, nó chứa rất ít protein. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, cơ thể cần được bổ sung khoảng 140g cá mỗi tuần. Nhưng mỗi cuộn sushi chỉ có 5g cá và phải ăn tới 56 cuộn mới có đủ lượng protein cần thiết.

4. Sushi có thể chứa thủy ngân

Cá ngừ, nguyên liệu phổ biến để làm sushi, có hàm lượng thủy ngân cao. Độc tố này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thần kinh và hệ nội tiết. Bên cạnh đó, nó còn làm suy giảm thị lực và suy yếu cơ bắp.

5. Nhiều muối

Một phần sushi thường có đến 4,5g muối vì gạo, cá và rau củ đều được nấu với muối, nước tương. Trong khi đó, mỗi ngày cơ thể chỉ được hấp thu lượng muối tối đa là 6g. Điều này sẽ dẫn đến dư thừa natri và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.

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Ăn sushi không chế biến đúng cách sẽ rất dễ dẫn đến xuất hiện nhiều triệu chứng nguy hiểm - Ảnh: Internet

Nhiễm ký sinh trùng

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Mỹ) khuyến cáo, chúng ta không nên ăn hải sản sống vì nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn và ký sinh trùng là rất cao. Nếu ăn phải sushi chế biến không đúng chuẩn sẽ dễ xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn và đau bụng. 

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