4 kiểu tóc thời trang đơn giản mà đẹp cho cô nàng bận rộn

Sau đây là một số gợi ý dành cho các nàng bận rộn:

Việc chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt hay trang phục không chỉ khiến phái đẹp tự tin tỏa sáng mà còn thể hiện được cá tính riêng. Nhưng để làm được điều này, chị em thường phải mất hàng giờ đồng hồ để làm tóc. Nếu như bạn là người bận rộn và không có nhiều thời gian cho việc lựa chọn kiểu tóc thì hãy tham khảo ngay các kiểu đơn giản sau đây. Không mất quá nhiều thời gian, chị em đã có ngay diện mạo hoàn hảo với một mái tóc phù hợp thời trang .

Nếu chẳng may sắp trễ giờ hẹn nhưng lại không muốn xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm, chị em có thể thử kiểu tóc bện ngược về sau sang trọng này. Tuy nhìn có vẻ cầu kỳ, khó thực hiện nhưng chỉ với vài bước đơn giản các nàng đã có vẻ ngoài hoàn hảo hơn.

Bạn để xõa mái tóc tự nhiên, chọn ra 2 lọn tóc, bện lại với nhau rồi buộc ra phía sau. Cách làm này rất đơn giản và nhanh gọn, chỉ khoảng 5 phút các nàng đã sở hữu ngay kiểu tóc dịu dàng và xinh xắn.

2. Tóc búi

Tóc búi là kiểu tóc vô cùng thông dụng và phù hợp với mọi cô gái. Ưu điểm của nó là dễ làm, không tốn thời gian và giúp “chưa cháy” cho mái tóc bết dính chưa kịp gội.

Bạn chỉ cần chải suôn tóc, búi thành đuôi ngựa rồi cuốn lọn tóc đó theo hình sóng, cột cao trên đỉnh đầu và dùng kẹp ghim lại. Với vài thao tác đơn giản, chị em đã có ngay một kiểu tóc không chỉ mát mẻ phù hợp với mùa hè mà còn rất dễ thương.

3. Tóc búi cao đánh rối

Một biến tấu khác của kiểu búi cao đó là đánh rối tóc. Tóc búi rối đánh cao sẽ làm tăng vẻ quyến rũ, gợi cảm mà không hề lẫn lộn với các kiểu tóc khác.

Trước hết, đánh rối phần tóc bên trong để cho mái tóc có độ bồng bềnh. Tiếp đến, buộc cao rồi lấy ra vài lọn tóc thả xuống trước mặt cho tự nhiên. Vậy là bạn đã có ngay mái tóc búi cao nghịch ngợm và thời trang.

4. Tóc đuôi ngựa buộc thấp

Một kiểu tóc đơn giản nữa chị em không nên bỏ qua đó là tóc đuôi ngựa buộc thấp. Đây là kiểu tóc được lấy cảm hứng từ những “mốt” thời thượng trên sàn diễn thời trang và chúng ta có thể hoàn toàn tự tin vì chúng sẽ không bao giờ bị lỗi mốt.

Bạn chia tóc làm 3 lọn và cột phần ở giữa lại. Tiếp tục dùng phần tóc 2 bên mai xoắn vào lọn tóc vừa buộc và cố định bằng kẹp ghim.

Với những kiểu tóc vô cùng đơn giản trên sẽ giúp cho các nàng bận rộn vừa tiết kiệm được thời gian vừa tự tin khi ra đường.

Chúc chị em thực hiện thành công!