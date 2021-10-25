Đối với xã hội hiện đại ngày nay, việc con người tìm lại được bản thân mình luôn là điều được cho là đúng đắn. Tuy nhiên, sự tự tin và tự luyến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau., nếu tự tin mà không biết tiết chế, rất dễ mắc phải căn bệnh tự luyến.

Tự luyến là một dạng tính cách của con người, những người tự luyến luôn cho bản thân mình là vượt trội, giỏi giang và nổi bật hơn người khác, luôn bị ám ảnh về tài năng của bản thân mình.

Theo thời gian nếu không điều trị kịp thời, căn bệnh tự luyến sẽ để lại các hệ lụy nghiêm trọng không kém các căn bệnh về thể chất.

Bệnh tự luyến hay “chứng rối loạn nhân cách ái kỷ” (tên tiếng Anh: Narcissistic Personality Disorder) là một căn bệnh về tâm lý. Những người mắc căn bệnh này thường cho mình là người thông minh. Họ luôn thổi phồng tầm quan trọng của bản thân với những người xung quanh.

Người tự luyến là gì?

Những người tự luyến là người luôn nghĩ mình đặc biệt, thông minh giỏi giang và vượt trội hơn hẳn người khác. Họ luôn bị ám ảnh về bản thân và cho rằng mình là trung tâm của xã hội. Những người này sẽ có khuyết điểm về tính cách mà chỉ người

Bên cạnh đó những người tự luyến còn là người hay đặt nặng áp lực lên bản thân, luôn đòi hỏi và bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình.

Tự luyến là gì trong tình yêu ?

Tự luyến trong tình yêu là từ chỉ những người nhạy cảm, mắc chứng lo âu và luôn cảm thấy thiếu an toàn dù người yêu đang ở bên cạnh. Kiểu người này sẽ hay có những cơn giận bất chợt, luôn khó chịu nếu bạn khen ngợi hay ngắm nhìn một người khác giới.

Trong tình yêu, những người tự luyến sẽ hay biến mình thành kẻ nói dối và luôn đổ lỗi cho xung quanh khi người yêu của họ lên án một vấn đề nào đó.

Những đặc điểm của người tự luyến

- Luôn đề cao cái đẹp

Với những người bị tự luyến sẽ luôn lấy cái đẹp là tiêu chí sống quan trọng nhất. Theo những nghiên cứu cho thấy, những người có biểu hiện yêu bản thân một cách thái quá thì đa phần là người tạo cho bạn sự ấn tượng về vẻ đẹp bên ngoài. Họ luôn chăm chút cho bản thân tốt nhất với trang phục ấn tượng, đầu tóc gọn gàng và sự hòa đồng với người khác. Họ luôn biết cách ghi dấu ấn tốt cho người khác.

Đối với những người này, họ sẽ luôn quan niệm hình tượng đẹp hoàn hảo luôn là quan trọng nhất. Thế nhưng, về lâu dài tính cách này lại sẽ bộc lộ dần và khác hẳn với những gì chúng ta từng gặp lần đầu.

- Luôn muốn nói về bản thân

Mặc dù đang nói về bất cứ một vấn đề gì nhưng những người bị tự luyến luôn có xu hướng ngắt lời hoặc xoay chuyển cuộc trò chuyện nghiêng về bản thân. Bởi họ luôn quan niệm rằng câu chuyện về bản thân họ đáng được quan tâm nhiều hơn.

- Tự cho rằng bản thân là giỏi nhất

Những người bị tự luyến rất thích những lời khen ngợi và công nhận họ tài giỏi hơn người khác. Họ luôn tự sùng bái bản thân là tài giỏi, tự đánh giá cao về thực lực và cho rằng các quan điểm của mình đều đúng hơn những ý kiến của người khác. Họ sẽ thấy khó chịu nếu người khác phủ nhận tài năng, không khám phá được sự thông minh của họ.

Những người này thường sẽ không chịu tiếp thu những ý kiến đánh giá, sự phê bình hay góp ý của người khác. Họ sẽ tự nhìn nhận bản thân thông thái hơn những ý kiến đó nên rất khó có thể thực hiện công việc tập thể tốt.

- Không quan tâm đến nhu cầu của người khác

Những người tự luyến họ sẽ chỉ quan tâm đến bản thân họ và không nghĩ đến mọi việc xung quanh. Lúc gặp khó khăn thì họ đòi sự giúp đỡ nhưng ngược lại khi người khác gặp khó khăn thì họ sẽ phớt lờ nếu ai đó nhờ vả.

Nên đối xử như thế nào với người tự luyến

Nên đối xử với những người mắc bệnh tự luyến một cách khéo léo. Điều này sẽ vừa duy trì được mối quan hệ tốt nhưng cũng không khiến bạn quá khó xử vì tính cách đặc biệt của họ. Ví dụ như:

Hưởng ứng những người tự luyến một cách có chừng mực. Có thể nói một vài câu động viên đối phương thay vì lao vào việc khen họ quá nhiều.

Hạn chế xa vào những cuộc tranh luận với người tự luyến.

Không nên cười đùa những người tự luyến chỉ vì họ tập trung thổi phồng bản thân quá nhiều.

Không vào hùa cùng người khác buông lời chửi bới, lăng mạ và xúc phạm đến người tự luyến.

Trên đây là những chia sẻ về tự luyến là gì và những đặc điểm của người bị bệnh tự luyến. Hy vọng với những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn nhận biết được tính cách của người bị tự luyến.