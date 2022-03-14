Một cốc là bao nhiêu Aoxơ? Các đơn vị đo lường thông dụng ở trong làm bánh và pha chế

Đối với những bạn làm trong lĩnh vực pha chế, thì đo lường chính xác là một kỹ năng cực kỳ quan trọng để có thể tạo ra một ly thức uống đem đến cho thực khách thưởng thức

Đối với những bạn làm trong lĩnh vực pha chế, thì đo lường chính xác là một kỹ năng cực kỳ quan trọng để có thể tạo ra một ly thức uống đem đến cho thực khách thưởng thức. Ở nước ta, chúng ta sử dụng nhiều các đơn vị đo lường như: Lít (L) và mililit (ml), hay gram (g), kilogram (kg)…

Ounce hay Ounces (Aoxơ) thường sẽ được viết tắt là oz. Đây là một đơn vị đo khối lượng quốc tế có khối lượng tương đương là 28.34 gr chính xác sẽ là con số 28.3495231. Ở những nơi khác nhau cũng như các lĩnh vực áp dụng khác nhau thì đơn vị này sẽ được viết thành ounce, once, hay ons, unze.

Nhưng đối với những công thức pha chế chuẩn quốc tế thì sẽ cần phải có cách tính đơn vị đo lường khác và có thể điều đó sẽ khiến bạn bối rối.

Đơn vị đo lường này được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu hay ở Mỹ, còn với các quốc gia Châu Á đơn vị đo lường này không thật sự phổ biến. Trong một số trường hợp, Ounce (hay Aoxơ) cũng được dùng để đo lực và được so sánh cùng với Pound lực hoặc là lbf.

Đây được xem là một đơn vị thống nhất trong đo lường chất lỏng tiêu chuẩn và chuẩn xác nhất. Ounce hay Oz được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực pha chế, nấu ăn, hoặc làm bánh, y tế, nghiên cứu khoa học… Các công cụ đo lường Quốc tế hiện nay thường sẽ được định mức theo đơn vị đo này.

II. Một cốc là bao nhiêu Ao xơ?

Như đã nói ở trên, Aoxơ là đơn vị tính phổ biến ở Châu Âu và Mỹ. Còn ở Việt Nam đơn vị tính này chưa thật sự phổ biến. Vậy nên bạn đang thắc mắc vậy 1 cốc bằng bao nhiêu Aoxơ?

Oz (hay Ounce hoặc Aoxơ) khi được quy đổi ra đơn vị đo lường là ml thì sẽ có 2 tiêu chuẩn

Theo như tiêu chuẩn của US thì : 1 fl ounce (1 oz) = 29.57ml

Theo như tiêu chuẩn của Imperial thì : 1 fl ounce (1 oz) = 28.35ml

Trong quy ước về giám sát thể tích của tiêu chuẩn Hoa Kỳ thì câu vấn đáp cho câu một cốc là bao nhiêu aoxơ được vấn đáp như sau: Một cốc sẽ tương tự bằng 8 Aoxơ chất lỏng.

Trong những ngành nghề dịch vụ làm bánh hay pha chế thì người ta hay sử dụng những quy đổi này để giám sát đúng chuẩn những nguyên vật liệu thiết yếu

III. Chuyển đổi ounce sang các đơn vị khác

Thực tế trên thế giới có rất nhiều định nghĩa về Aoxơ. Tuy nhiên có 2 đơn vị chuẩn quốc tế được chấp nhận một cách phổ biến là Ounce Anh (US oz) và Ounce Mỹ (oz). Có nhiều tính toán và nghiên cứu cho thấy được rằng 1 Ounce Mỹ sẽ lớn hơn 1 Ounce Anh khoảng 4%.

Thực tế trên thế giới có rất nhiều định nghĩa về Aoxơ. Tuy nhiên có 2 đơn vị chuẩn quốc tế được chấp nhận một cách phổ biến là Ounce Anh (US oz) và Ounce Mỹ (oz). Có nhiều tính toán và nghiên cứu cho thấy được rằng 1 Ounce Mỹ sẽ lớn hơn 1 Ounce Anh khoảng 4%

Thế nhưng ở nước ta hiện nay, do đơn vị đo chất lỏng và thể tích Ounce vẫn chưa thực sự được phổ biến. Chính vì thế mà người ta hay đổi Aoxơ sang gam để đo lường khối lượng và ml để đo lường thể tích. Cách chuyển đổi như sau:

3.1. Một aoxơ bằng bao nhiêu gam?

Tại Việt Nam khái niệm 1 Ounce vàng hay 1 chỉ vàng rất hay được nhắc đến. Vì vậy, người ta đã quy đổi 1 Ounce sẽ tương đương với 28,35 gam.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm về lượng quy đổi từ Ounce sang ki-lo-gam và gam theo bảng sau đây:

Ounce quốc tế (oz) Gram (g) Kilogram (kg) Ounce quốc tế (oz) Gram (g) Kilogram (kg) 1 28.3495231 0.028 6 170.097139 0.17 2 56.6990463 0.057 7 198.097139 0.198 3 85.0485694 0.085 8 226.796185 0.226 4 113.398093 0.113 9 255.145708 0.255 5 141.747616 0.141 10 283.495231 0.283

3.2. Một aoxơ bằng bao nhiêu ml?

Ounce và ml đều là đơn vị phổ biến dùng để đo thể tích. Vậy nên, người ta quy đổi 1 Ounce (oz, fl oz) bằng 29,57353 ml.

Vì vậy để tính được vật dụng bạn có bằng bao nhiêu Ounce, thì bạn lấy thể tích tính bằng ml nhân với 29,57353.

Ví dụ như trong câu hỏi một cốc là bao nhiêu aoxơ thì chúng ta có một cốc tương đương với 8 aoxơ. Khi bạn muốn chuyển sang ml thì bạn chỉ cần lấy 8 x 29,57353. Từ đây, bạn sẽ có kết quả là 236,588237 ml.

IV. Một số cách quy đổi đơn vị đo lường thường gặp trong nấu ăn, pha chế

Ở nước ta hiện nay, rất ít ai sử dụng ounce trong nấu ăn. Mà thay vào đó các đơn vị đo lường như: muỗng canh, muỗng cà phê đổi ra gram, ml.

Ở nước ta hiện nay, rất ít ai sử dụng ounce trong nấu ăn. Mà thay vào đó các đơn vị đo lường như: muỗng canh, muỗng cà phê đổi ra gram, ml

Muỗng cà phê, muỗng canh có nhiều kích thước khác nhau nhưng người ta đã sử dụng một định danh chung cho chúng và được quy đổi:

1 Teaspoon = 5ml = 5 gr = 0,17 oz

½ Teaspoon = 2,5ml = 2,5 gr

1 Tablespoon = 3 Teaspoon = 15ml = 15 gr = 0,5 oz

½ Tablespoon = 7,5ml = 7,5 gr

4.1. Những đơn vị thông dụng trong làm bánh

Trong nghề làm bánh, có rất nhiều nguyên vật liệu ở những dạng rắn, lỏng hay bột khác nhau. Chính vì vậy ngoài những đơn vị chức năng thông dụng như Ounce, kg, g, l, ml thì trong ngành làm bánh hay pha chế vẫn có 1 số ít đơn vị chức năng thông dụng khác. Bởi thế nên mỗi loại sẽ có một công cụ và đơn vị chức năng thống kê giám sát chuyên biệt như sau:

Teaspoon: Được viết tắt là tsp hoặc là tspn. Tại Việt Nam, Teaspoon là một dụng cụ đo khá lường phổ biến. Teaspoon được xem là 1 thìa cà phê.

Dessertspoon: Được viết tắt là dstspn. Đây là đơn vị được dùng ở trong pha chế hoặc ẩm thực. Dessertspoon là muỗng dùng cho món tráng miệng.

Tablespoon: Được viết tắt là Tbsp, T., hoặc Tbls. hay Tb… Tùy vào mỗi quốc gia khác nhau mà Tablespoon sẽ có đơn vị đo lường vật liệu khác nhau. Ở Việt Nam, Tablespoon còn được gọi với cái tên thân thuộc là muỗng canh.

Cup: Theo Việt Nam, Cup được hiểu thành cốc. Đây là một đơn vị dùng để đo khối lượng khá phổ biến trong làm bánh và trong pha chế đồ uống.

Pound: Đây là một đơn vị của khối lượng được sử dụng trong đơn vị Imperial. Hiện nay, trọng lượng Pound được quy định theo tiêu chuẩn là 0,453 592 37 kg và nó được chia thành 16 Ounce.

4.2. Các đơn vị đo lường thông dụng ở trong pha chế

Chúng ta thường nhầm lẫn khi cho rằng nguyên liệu pha chế thường ở dạng lỏng. Nhưng không ngoài dạng lỏng ra nguyên liệu dùng để pha chế đồ uống cũng rất đa dạng. Chúng có thể ở dạng bột, dạng rắn… chính vì vậy nên ở mỗi một loại nguyên liệu sẽ có một đơn vị đo lường riêng. Dưới đây sẽ là một số đơn vị đo lường thông dụng được sử dụng nhiều trong pha chế:

Chúng có thể ở dạng bột, dạng rắn… chính vì vậy nên ở mỗi một loại nguyên liệu sẽ có một đơn vị đo lường riêng

Teaspoon: Được viết tắt là tsp hoặc là tspn. Và nên lưu ý rằng, đơn vị này không được viết hoa từ viết tắt chữ T. Sở dĩ như vậy là vì chữ cái T in hoa được dành riêng cho một đơn vị đo lớn hơn đó là Tablespoon (“Tbsp”, “T.”, hay “Tbls.” hoặc “Tb.”). Ở Việt Nam, Teaspoon là một dụng cụ đo lường phổ biến và nó được coi là 1 thìa cà phê (hoặc là 1 muỗng cà phê).

Dessertspoon: Là đơn vị được dùng ở trong pha chế hoặc ẩm thực. Dessertspoon là muỗng dùng cho món tráng miệng và được viết tắt thành dstspn.

Tablespoon: hay còn được gọi với cái tên là muỗng canh ở Việt Nam. Đơn vị đo lường này được viết tắt Tbsp, T., hoặc Tbls. hay Tb… Tùy vào mỗi quốc gia khác nhau mà Tablespoon sẽ có đơn vị đo lường vật liệu khác nhau.

Cup: Theo nghĩa Việt Nam, Cup sẽ được hiểu thành cốc và là một đơn vị dùng để đo khối lượng phổ biến trong nấu ăn và ở trong pha chế đồ uống.

Pound: là một đơn vị của khối lượng được sử dụng trong Đơn vị Imperial. Hiện nay, trọng lượng Pound được quy định theo tiêu chuẩn là 0,453 592 37 kg và nó được chia thành 16 Ounce.

4.3. Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong pha chế

1 Teaspoon: tương đương khoảng 5 ml.

1 Dessert Spoon: Có thể tích bằng hai muỗng cà phê hoặc tương đương với 10 ml.

1 Tablespoon: Hoặc 1 thìa của Hoa Kỳ là khoảng tầm 14,8 ml, một thìa ở Anh chính xác sẽ là 15ml và ở Úc 1 thìa sẽ là 20 ml.

1 cup của Hoa Kỳ sẽ bằng tương đương 240 ml, 16 tablespoons (236.588 ml) theo như tiêu chuẩn quốc tế và 12 tablespoons (177.441 ml) ở Úc.

1 Pound khối lượng có thể sẽ bằng: 473,17 ml trong thể tích.

Trên đây chúng tôi đã giúp quý đọc giả trả lời các câu hỏi liên quan đến đơn vị tính Aoxơ. Cũng như cung cấp một số thông tin liên quan đến các đơn vị đo lường trong nghề pha chế và làm bánh. Hy vọng, bài viết này hữu ích với bạn.