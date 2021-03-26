Lotion là gì ? tất cả những gì cần biết về lotion cho chị em phụ nữ !

Nếu là một tín đồ yêu skincare thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến Lotion. Tuy nhiên, khái niệm Lotion vẫn còn khá xa lạ đối với những cô nàng mới bắt đầu chăm sóc da cũng như làm đẹp . Nhiều bạn thắc mắc không biết Lotion là gì , có công dụng ra sao và khác biệt như thế nào so với Toner. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết để giúp bạn hiểu rõ hơn về Lotion nhé!

So với các sản phẩm dưỡng da khác thì Lotion có khả năng thấm nhanh hơn và làm tốt vai trò cung các cấp dưỡng chất cần thiết cho da. Khi sử dụng, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu cũng như không có cảm giác nhờn rít. Đặc biệt, khi dùng Lotion vào mùa hè sẽ da thoáng mát, tạo sự thoáng mát ngay cả khi đổ mồ hôi.

Lotion được biết là một sản phẩm chăm sóc da, được tạo từ thành phần chính là dầu và nước. Thành phần chính của Lotion là nước nên có khả năng thấm sâu vào da nhanh hơn kem dưỡng ẩm, giúp cân bằng độ ẩm cho da sau khi rửa mặt, làm dịu mát da, tránh tình trạng da bị bong tróc, khô sần.

Phân loại lotion.

Lotion hiện nay có 2 loại:

Lotion dạng nước: Lotion dạng nước có công dụng tương tự như nước hoa hồng, cân bằng độ pH cho da, làm sạch sâu bên trong bề mặt da và giữ da được mềm mịn ,se khít lỗ chân lông.

Lotion dạng sữa: Lotion dạng sữa cung cấp nhiều dưỡng chất hơn và thường đặc hơn dạng nước. Có công dụng chống lão hóa và hỗ trợ làm trắng da tốt hơn.

Lotion phù hợp với mọi loại da, từ da nhờn, da khô, da bình thường,…cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả, mang đến cho bạn làn da trắng mịn màng.

Các dạng lotion phổ biến.

Face lotion (chăm sóc da mặt)

Body lotion (chăm sóc cơ thể)

Hand lotion (chăm sóc tay)

Foot lotion (chăm sóc chân)

Body lotion là gì?

Body lotion cũng có thành phần chính là nước và các dưỡng chất cần thiết cho làn da của bạn. Body lotion còn được gọi là sữa dưỡng thể dạng thể , dạng lotion này được sử dụng cho toàn thân.

Body lotion có dạng lỏng giúp thẩm thấu nhanh trên da và không gây cảm giác bết dính hay rít da nên có thể sử dụng được cho cả mùa đông hay mùa hè. Tuy vậy thời gian dưỡng ẩm dạng lotion này khá thấp.

Lotion mask là gì?

Lotion mask có xuất xứ từ người Nhật, có thể hiểu lotion mask là một sự kết hợp của lotion và mask. Đây là dạng mỹ phẩm chăm sóc da không thể thiếu của chị em phụ nữ hiện nay.

Thực chất lotion mask là bước thoa các dưỡng chất và nước lên mặt, giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu lên da, giúp da mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Lotion là gì và có công dụng gì trong việc chăm sóc da? - Ảnh minh họa: Internet

Lotion có công dụng gì?

Giảm hiện tượng bong tróc da hoặc xỉn màu

Vào mùa đông, không khí khô và độ ẩm giảm mạnh có thể sẽ khiến làn da của bạn bị mất nước, lớp lipid của da cũng sẽ bị mất đi. Vì vậy, các chất kích thích có thể xâm nhập dễ dàng hơn và gây nên tình trạng bong tróc và xỉn màu cho da.

Lotion giúp giảm hiện tượng bong tróc da hoặc xỉn màu - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc và nuôi dưỡng da khỏe mạnh

Một làn da đủ ẩm sẽ tăng khả năng chống lại các tác động từ môi trường như vi khuẩn hay bụi bẩn. Từ đó sẽ giúp hạn chế các vấn đề như mụn viêm, da xỉn màu, sạm da,… Lotion có tác dụng giúp chăm sóc da một cách nhẹ nhàng mà không hề gây cảm giác tắc lỗ chân lông.

Lotion có tác dụng giúp chăm sóc da một cách nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp độ ẩm cho da

Lotion cung cấp độ ẩm cho da một cách dịu nhẹ và không có kết cấu dày. Thành phần có nhiều nước giúp Lotion dễ dàng thấm sâu vào các biểu bì da, giúp nuôi dưỡng da chắc khỏe từ bên trong.

Sử dụng Lotion mỗi tối sẽ giúp da được cung cấp và cân bằng độ ẩm tốt hơn. Ngoài ra Lotion còn giúp tăng độ đàn hồi trên da có công dụng làm da trắng và sáng mịn hơn.

Không chỉ với những bạn có làn da khô, những bạn có làn da dầu cũng rất cần dưỡng da bằng lotion để giúp cân bằng độ pH và lượng dầu trên da, phục hồi những làn da khô ráp và đen sạm.

Ngoài ra chúng ta có thể chọn các sản phẩm lotion có chứa các thành phần phù hợp với da dầu như vitamin C, sả, chiết xuất vỏ cây liễu…

Ngăn chặn các vấn đề gây hại cho da

Sử dụng Lotion dưỡng ẩm sẽ giúp duy trì sự cân bằng độ ẩm cho da. Khi da quá nhờn hoặc quá khô, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề về da như mụn.

Giữ ẩm cho da sẽ có thể làm giảm sự xuất hiện các vấn đề về da khác. Da được dưỡng ẩm sẽ có độ bóng và thậm chí có thể loại bỏ mọi nhược điểm hiện có như thâm, mụn.

Ngoài những công dụng trên thì Lotion còn có tác dụng như một loại kem chống nắng bảo vệ da khỏi tia UV, giúp da không bị kích ứng với những loại mỹ phẩm dễ gây kích ứng với da.

Sử dụng Lotion dưỡng ẩm sẽ giúp duy trì sự cân bằng độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa trên da

Lotion cũng là một trong những phương pháp chống lão hóa hiệu quả. Sử dụng Lotion sẽ giúp da săn chắc hơn, khỏe hơn, làm mờ các nếp nhăn, bảo vệ da dưới sự tác động của môi trường và các yếu tố gây ảnh hưởng đến da.

Giảm căng thẳng

Trong tất cả các sản phẩm Lotion đều có mùi hương dễ chịu, vì vậy khi thoa lên da sẽ tạo mùi hương cho cảm giác thoải mái cùng với động tác massage giúp giảm stress hiệu quả sau một ngày dài mệt mỏi.

Sự khác biệt của Lotion so với Toner và kem dưỡng ẩm

Lotion được hiểu là một sản phẩm cung cấp độ ẩm cho da. Còn Toner lại là một sản phẩm giúp cân bằng độ pH và loại sạch bụi bẩn trên da mà sữa rửa mặt không thể làm sạch hết.

Sự khác biệt của Lotion so với Toner - Ảnh minh họa: Internet

So với kem dưỡng ẩm thì Lotion sẽ có kết cấu nhẹ hơn, chứa nhiều nước hơn nên dễ dàng thấm sâu vào lớp biểu bì da. Tuy nhiên, đối với nhưng bạn da khô thì cần phải sử dụng kết hợp thêm kem dưỡng ẩm để mang đến hiệu quả dưỡng da tốt hơn.

Chìa khóa cho một làn da khỏe đẹp là bạn cần phải lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lotion hiệu quả.

Có rất nhiều các loại kết cấu sản phẩm Lotion trên thị trường. Chìa khóa cho một làn da khỏe đẹp là bạn cần phải lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình cũng như hợp với nhu cầu của da tại thời điểm sử dụng.

Thứ tự sử dụng các sản phẩm dưỡng da cũng đóng vai trò quan trọng không kém so với với việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình đâu nha. Bạn cần phải luôn làm sạch da và tẩy tế bào trước khi sử dụng Lotion dạng nước cũng như Lotion dạng sữa để cấp ẩm thêm cho da hiệu quả hơn.

Thời điểm tốt nhất để sử dụng lotion.

Sau khi tắm

Một trong những thời điểm tốt nhất để thoa sữa dưỡng thể là ngay sau khi tắm xong. Sau khi tắm xong da của bạn có độ ẩm cao nhất khi còn ướt và hầu hết các loại kem dưỡng ẩm hoạt động tốt nhất khi da đã được ngậm nước. Sau khi tắm, nước bốc hơi khỏi da nhanh chóng, có thể khiến da bạn bị khô. Cách tốt nhất để giữ ẩm là thoa kem dưỡng da ngay sau khi tắm khi da vẫn còn hơi ẩm.

Trước khi đi ngủ

Độ ẩm được rút ra khỏi da khi chúng ta ngủ, vì vậy việc thoa kem dưỡng thể ngay trước khi đi ngủ là chìa khóa quan trọng. Thêm vào đó, làn da mềm mại và mịn màng luôn mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn thả mình vào ga trải giường.

Trước khi tập thể dục

Nếu bạn định tập thể dục ngoài trời, hãy thoa một ít lotion để bảo vệ da. Nếu thời tiết lạnh hoặc không khí khô, điều này có thể giúp giảm tình trạng khô da có thể xảy ra sau khi tập luyện.

Sau khi cạo râu

Ngoài việc loại bỏ lông không mong muốn trên cơ thể, cạo lông còn loại bỏ lớp tế bào da bề mặt trên cùng, như thể bạn đã tẩy tế bào chết. Để giúp bảo vệ vùng da mới tiếp xúc khỏi bị khô, cũng như làm dịu mọi kích ứng do dao cạo, sử dụng lotion để làm dịu mát làn da của bạn.

Sau khi rửa và vệ sinh tay của bạn

Với việc rửa tay và vệ sinh tay thường xuyên, bàn tay của chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề. Để giúp bổ sung độ ẩm và ngăn ngừa kích ứng và nứt nẻ, hãy nhớ thoa kem dưỡng tay ngay sau khi bạn rửa hoặc thoa nước rửa tay.

Sau khi tẩy tế bào chết

Sau khi tẩy tế bào chết hoặc sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết cơ thể dưới vòi hoa sen, dưỡng ẩm là điều cần thiết. Điều này sẽ giúp làm dịu lớp da trên cùng và giúp củng cố hàng rào độ ẩm.

Cách thoa lotion.

BƯỚC 1: Cho một lượng kem dưỡng thể yêu thích bằng một phần tư vào lòng bàn tay.

BƯỚC 2: Xoa kem dưỡng da giữa hai lòng bàn tay trong vài giây để làm ấm.

BƯỚC 3: Dùng cả hai tay để massage lotion lên một vùng da nhỏ theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.

BƯỚC 4: Lặp lại các bước trên nếu cần để che toàn bộ cơ thể. Tùy thuộc vào mức độ khô của da, bạn có thể thoải mái hơn với lượng sản phẩm mình thoa. Hãy rộng rãi hơn trên những vùng da dày, chẳng hạn như khuỷu tay hoặc đầu gối của bạn.

Cuối cùng

Có thể bạn đã biết lotion là gì? Cách sử dụng cũng như công dụng của lotion với việc chăm sóc da là như thế nào ! Qua bài viết này hy vọng bạn sẽ có được kiến thức đầy đủ về lotion cũng như cách sử dụng lotion sau cho đúng nhất.