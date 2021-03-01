Bật mí những tác dụng của dầu dừa có thể bạn chưa biết

Không phải ngẫu nhiên mà dầu dừa được nhiều người sử dụng như một cách làm đẹp thần thánh. Dầu dừa có tác dụng tốt với da và tóc mà còn mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc giúp bạn giảm cân, trị nấm, hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về những tác dụng của dầu dừa đối với sức khỏe và làm đẹp.

Sau hai ngày bị cháy nắng, bạn hãy thoa hỗn hợp dầu dừa và một thìa cà phê vitamin E lên vùng da bị tổn thương để tăng cường độ ẩm cũng như chất chống oxy hóa cho da.

Một trong những tác dụng của dầu dừa mà có thể bạn chưa biết đó chính là giảm cháy nắng trên da. Bác sĩ da liễu khuyến khích bạn nên dùng khăn ướt thấm lên da ngay khi khu vực đó bị cháy nắng. Lặp lại điều này một vài lần khoảng 10–15 phút trong một ngày để giữ độ ẩm cho da.

Những tác dụng của dầu dừa có thể bạn chưa biết - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân hiệu quả

Trong dầu dừa có chứa các axit béo chuỗi trung bình có tác dụng hỗ trợ tích cực trong việc giảm cân. Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu dừa có khả năng làm giảm béo bụng ở phụ nữ. Ngoài ra, dầu dừa còn giúp tiêu hóa dễ dàng và làm tuyến giáp cũng như các tuyến nội tiết khác hoạt động hiệu quả hơn. Trước khi ăn hoặc khi đói bạn có thể ăn 1 thìa dầu dừa sẽ giúp giảm cân rất hiệu quả. Hàm lượng chất béo tự nhiên có trong dầu dừa sẽ tạo cảm giác nhanh no và hạn chế sự thèm ăn.

Dầu dừa có chứa các axit béo chuỗi trung bình có tác dụng hỗ trợ tích cực trong việc giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng quá nhiều dầu dừa sẽ gây phản tác dụng và dễ béo hơn đấy nhé. Vì hàm lượng chất béo và calo có trong dầu dừa được đánh giá là cao hơn cả mỡ lợn. Một muỗng canh dầu dừa có chứa tới 117 kcal và 13,6 gam chất béo.

Dầu dừa giúp điều trị mụn

Nhờ có chứa thành phần chống oxy hóa cao như vitamin E nên dầu dừa có công dụng điều tiết sản xuất bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông và trừ khử các tế bào da chết. Từ đó giúp ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Dầu dừa giúp điều trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dầu dừa nguyên chất còn có chứa hai axit béo quan trọng với đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn tự nhiên và hỗ trợ giữ ẩm cho da. Sử dụng dầu dừa đã trở thành một trong những cách trị mụn hiệu quả nhất cho các nàng không may bị dị mụn hay dị ứng. Bạn chỉ cần thoa dầu dừa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trên mặt và cổ, sau đó rửa mặt lại thật sạch bằng sữa rửa mặt trị mụn.

Dưỡng môi mềm mịn

Dầu dừa còn được biết đến với công dụng dưỡng môi rất hiệu quả. Bạn chỉ cần cho một ít dầu dừa vào hộp nhỏ và đem theo bên mình mỗi ngày.

Bạn nên thoa dầu dừa mỗi khi môi bị khô hoặc dùng trước khi ngủ. Môi sẽ trông hồng hào và mềm mại hơn chỉ sau vài ngày sử dụng. Hãy kiên trì thực hiện để có được đôi bờ mềm mịn như mong ước bạn nhé.

Thoa dầu dừa mỗi khi môi bị khô hoặc dùng trước khi ngủ giúp môi mềm mịn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ chăm sóc xương

Dầu dừa được biết đến là một chất béo bão hòa và có lượng đường vừa phải, có khả năng cải thiện hiệu suất của ruột già. Từ đó hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa, một số người ăn dầu dừa trong giai đoạn đầu có thể bị tiêu chảy. Tuy nhiên điều này là bình thường, nhưng nếu bạn ăn ít nhưng vẫn bị tiêu chảy thì nên ngưng vì có thể không phù hợp với các yếu tố vi lượng trong cơ thể.

Dầu dừa rất tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ chăm sóc xương hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, thành phần trong dầu dừa có chứa rất nhiều khoáng chất thiết yếu bao gồm canxi và magiê, giúp cho xương chắc khỏe. Dầu dừa có tác dụng giúp bổ sung các khoáng chất cần thiết hỗ trợ xương phục hồi nhanh chóng sau chấn thương.

Dưỡng tóc và chăm sóc da đầu

Ủ tóc bằng dầu dừa sẽ giúp cung cấp protein cho tóc nhiều hơn. Vì những thành phần trong dầu dừa có khả năng đi sâu vào chân tóc nhanh hơn so với các khoáng chất khác.

Sau khi gội đầu, bạn thoa một lượng dầu dừa vừa đủ vào chân tóc và miết nhẹ để dầu thấm đều. Tiếp theo bạn quấn tóc thành búi rồi dùng khăn ủ tóc lại trong khoảng 5 phút, sau đó gội đầu lại thật sạch.

Ủ tóc bằng dầu dừa sẽ giúp cung cấp protein cho tóc nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Để mang lại hiệu quả tốt hơn, bạn nên dưỡng da đầu bằng dầu dừa. Trước khi ngủ, bạn thoa một lớp dầu dừa lên chân tóc và chải nhẹ rồi búi tóc lại. Ủ tóc bằng mũ tắm hoặc khăn mềm và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau bạn gội đầu thật sạch như bình thường. Đối với tóc khô, bạn nên thoa một chút dầu dừa vào đuôi tóc để tăng độ ẩm cho tóc.

Trên đây là một số tác dụng của dầu dừa đối với sức khỏe cũng như trong làm đẹp. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công dụng của dầu dừa. Từ đó có thể cân nhắc sử dụng hợp lý.