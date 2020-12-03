Tác dụng của mỡ trăn triệt lông, làm đẹp da tại nhà

Mỡ trăn chính là phần mỡ bên trong cơ thể của con trăn. Hiện nay, có 2 dạng mỡ trăn là: mỡ trăn tươi (chưa qua chế biến) và mỡ trăn nước (đã được chế biến). Có 2 loại trăn để lấy mỡ chủ yếu là: trăn mốc và trăn mắt võng.

Tác dụng của mỡ trăn triệt lông , chăm sóc da đã được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Chúng không chỉ giúp chữa bệnh mà còn có nhiều công dụng trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là đối với sức đẹp phụ nữ. Một số người thích sử dụng các loại mỹ phẩm công thức vì tính tiện lợi, số khác lại chọn liệu pháp từ thiên nhiên vì chúng an toàn và hầu như ít gây ra tác dụng phụ.

Tác dụng của mỡ trăn trong triệt lông được nhiều người biết đến nhất. Chúng được ưa chuộng bởi giúp kéo nhanh quá trình liền da lỗ chân lông làm lỗ chân lông nhỏ lại, làm cho số lông mọc lên sau này mềm, nhỏ hơn hoặc không tiếp tục mọc nữa. Phương pháp triệt lông bằng mỡ trăn là sự lựa chọn hoàn hảo để tẩy lông một cách an toàn.

Người ta chế biến mỡ trăn bằng cách rán mỡ trăn tươi trước ánh sáng mặt trời và trên lửa nhỏ. Mỡ trăn nguyên chất sẽ có màu vàng óng. Cách bảo quản tốt nhất là trong tủ lạnh hoặc nơi khô thoáng từ 1 đến 2 năm.

Tác dụng của mỡ trăn trong triệt lông được nhiều người biết đến nhất

Cách tẩy lông bằng mỡ trăn:

- Bước 1: Nên tẩy tế bào chết trên vùng da cần triệt lông trước.

- Bước 2: Có thể áp dụng cách tẩy lông bằng kem hoặc waxing bằng sáp. Nên tránh việc dùng dao cạo vì chân lông không được loại bỏ hoàn toàn sẽ rất dễ bị mọc lại và gây ngứa rát khó chịu.

- Bước 3: Dùng mỡ trăn thoa đều lên vùng da cần được tẩy lông và để trong khoảng 1 tiếng hoặc lâu hơn, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh.

+ Tác dụng của mỡ trăn với da mặt

Se khít lỗ chân lông

Đây là một trong số những công dụng được nhiều người ưa thích của mỡ trăn. Chúng giúp kéo da non, làm lành da rất hiệu quả. Hằng ngày thoa mỡ trăn lên da như một loại mặt nạ dưỡng. Mỡ trăn có công dụng giúp giữ ẩm và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Mỡ trăn giúp se khít lỗ chân lông

Cách làm se khít lỗ chân lông bằng mỡ trăn như sau:

- Bước 1: Làm sạch kỹ vùng da cần se khít.

- Bước 2: Dùng mỡ trăn thoa đều lên vùng da đó và để qua đêm. Sáng hôm sau chỉ cần tắm lại bình thường với nước.

Công dụng của mỡ trăn trị mụn

Một trong những công dụng của mỡ trăn làm đẹp chính là trị mụn. Mụn luôn là vấn đề gây “ám ảnh” cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn gái. Thật lý tưởng và hiệu quả khi sử dụng mỡ trăn để khắc phục tình trạng này.

Mỡ trăn giúp trị mụn

Các bước thực hiện trị mụn bằng mỡ trăn:

- Bước 1: rửa sạch mặt với nước ấm.

- Bước 2: dùng mỡ trăn thoa một lớp mỏng lên mặt và để yên khoảng nửa tiếng.

- Bước 3: rửa sạch mặt lại với sữa rửa mặt phù hợp. Bạn cần rửa cho sạch vì mỡ trăn khá đặc, có thể gây bít tắc lỗ chân lông. Đây chính là nguyên nhân làm cho tình trạng mụn nặng hơn.

Chỉ cần chăm chỉ thực hiện phương phá trên ít nhất 2 lần 1 tuần thì bạn sẽ nhanh chóng thấy được tình trạng mụn cải thiện rất nhiều, mụn đỏ và mụn đầu đen sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, vết mụn cũng sẽ khô đầu liền lại và không để lại thâm sẹo hay vết rỗ trên mặt.

Tẩy trang

Nhiều người sẽ khá bất ngờ với tác dụng tẩy trang của mỡ trăn. Chúng ta có thói quen sử dụng nước tẩy trang để làm sạch da, đặc biệt là các lớp trang điểm hằng ngày. Mặc dù vậy, hiện nay có rất nhiều loại nước tẩy trang trên thị trường và không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với làn da của bạn. Nếu chẳng may chọn sai loại, da của bạn sẽ rất dễ bị kích ứng.

Tẩy trang bằng mỡ trăn

Hãy thử cách tẩy trang bằng mỡ trăn như sau:

- Bước 1: thấm ướt bông tẩy trang và lau sơ lớp trang điểm.

- Bước 2: dùng mỡ trăn tẩy trang tương tự các sản phẩm khác.

- Bước 3: sau khi lớp trang điểm bị loại bỏ thì rửa sạch mặt lại bằng sữa rửa mặt và nước sạch.

Cấp cứu cho làn da dị ứng

Một công dụng nữa cũng rất tuyệt vời của mỡ trăn là làm dịu da bị dị ứng. Dị ứng da là vấn đề gây khổ sở cho những người có làn da nhạy cảm. Khi thời tiết thay đổi, những người có làn da nhạy cảm sẽ bị kích ứng ngay. Hoặc sử dụng mỹ phẩm khi trang điểm, ăn phải thực phẩm dị ứng,… da chúng ta sẽ ửng đỏ lên, nổi nhiều mẩn thậm chí là ngứa hơn. Điều này sẽ làm chúng ta tự ti và vô cùng buồn bã. Đừng lo lắng, mỡ trăn sẽ là vị cứu tinh rất tốt cho làn da dị ứng.

Mỡ trăn sẽ là vị cứu tinh rất tốt cho làn da dị ứng

Làm sạch vùng da dị ứng và bôi một lớp mỡ trăn lên. Để mỡ trăn trên da trong khoảng 1 tiếng và rửa sạch lại, chắc chắn kết quả mang lại sẽ làm bạn rất hài lòng đấy.

Dùng mỡ trăn dưỡng môi

Mỡ trăn có thể làm mềm và hồng môi. Trước khi đi ngủ mỗi tối, đừng quên thoa một lớp mỡ trăn lên môi. Áp dụng phương pháp này sẽ giúp mang lại cho bạn kết quả bất ngờ đấy.

Trị bỏng

Mỡ trăn còn có công dụng trị bỏng rất hiệu quả. Nếu chẳng may bạn bị bỏng bô xe, bếp ga, nồi cơm,… thì chỉ cần thoa mỡ trăn lên, vết bỏng sẽ từ từ dịu lại. Ngoài ra, cách trị bỏng bằng mỡ trăn giúp lành vết thương nhanh và không để lại những vết sẹo xấu xí.

Mỡ trăn có công dụng trị bỏng rất hiệu quả

+ Trị bệnh hen suyễn

Ngoài công dụng làm đẹp, người ta còn sử dụng mỡ trăn để trị hen suyễn đã được biết đến từ lâu. Bạn có thể dùng mỡ trăn như một cách giúp loại bỏ mỡ thông thường do nấu ăn, đây là cách giúp hỗ trợ giảm tình trạng bệnh hiệu quả.

Lưu ý rằng đây chỉ là những phương pháp hỗ trợ điều trị chứ không thể dựa vào nó để trị dứt bệnh hoàn toàn được.

+ Cải thiện tình trạng rạn da sau sinh

Rạn da sau sinh là tình trạng chung mà nhiều mẹ bầu gặp phải. Những vết rạn này có thể gây mất thẩm mỹ và chúng khiến chị em trở nên tự ti. Việc dùng mỹ phẩm trong thời gian mang thai có thể khiến chị em bầu lo lắng vì không biết có sử dụng được không, có gây hại cho sức khỏe không. Do đó, các mẹ hãy thử dùng mỡ trăn để trị rạn da vì chúng là sản phẩm tự nhiên và không gây hại cho sức khỏe.

Mẹ bầu chỉ cần thoa mỡ trăn và massage nhẹ nhàng để cho lớp mỡ thẩm thấu vào da. Nên kiên trì thực hiện từ 1-2 tháng sẽ thấy kết quả rõ rệt.

+ Chữa vết lở loét, nứt gót chân

Vào mùa đông lạnh, thời tiết trở lạnh hanh khô hơn rất dễ làm làn da của chúng ta bị khô nứt, nhất là phần gót chân. Công dụng của mỡ trăn là giúp chữa các vết nứt này hiệu quả.

Mỡ trăn giúp chữa các vết nứt gót chân

Bạn chỉ cần rửa sạch vùng da bị khô và lau khô để da mềm mại hơn. Sau đó bôi một lớp mỏng mỡ trăn và để yên 2 tiếng rồi lau đi và mang tất để qua đêm. Thực hiện phương pháp trên hằng ngày sẽ giúp bạn cải thiện rất hiệu quả tình trạng khó chịu trên. Mặc khác, làn da của bạn cũng sẽ mềm mại hồng hào hơn.

3. Lưu ý khi sử dụng mỡ trăn

Mỡ trăn đã được chứng có công dụng rất tốt trong cả việc làm đẹp và sức khỏe. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả tốt nhất, khi sử dụng mỡ trăn bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Mỡ trăn rất thích hợp cho phụ nữ hơn là nam giới (vì trong thành phần của mỡ trăn có chất có thể gây ra hiện tượng liệt dương).

- Những ai có cơ địa bị dị ứng với các thành phần có trong mỡ trăn thì không nên sử dụng chúng.

- Nếu gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào trong thời gian sử dụng mỡ trăn hoặc có biểu hiện khác thường trên da thì nên ngưng sử dụng và đến gặp bác sĩ ngay để được hỗ trợ.

- Hãy lựa chọn nơi mua mỡ trăn uy tín và chất lượng. Tuyệt đối không mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh gây hại cho người sử dụng.

Tuyệt đối không mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh gây hại cho người sử dụng

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được tác dụng của mỡ trăn triệt lông, dưỡng da tại nhà cũng như hướng dẫn sử dụng mỡ trăn mang lại hiệu quả cao. Mong rằng các chị em sẽ luôn xinh đẹp và tự tin hơn với bản thân.