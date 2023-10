Catalogue là gì? Những lưu ý để có một thiết kế catalogue đẹp

Cuốn catalogue sẽ trở thành tờ gấp sản phẩm hoặc Brochure với số lượng trang là 4 hoặc 6 trang.

2. Catalogue có tầm quan trọng như thế nào?

Mục đích của thiết kế catalogue chính là giúp khách hàng hiểu rõ những sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp bởi công ty.

Hiện nay, chất lượng của việc in ấn cả cả về nội dung lẫn hình ảnh đang được cải thiện đáng kể. Catalogue đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc bán hàng nói chung trên thị trường.

Thiết kế catalogue tương tự như thiết kế logo hay thiết kế name card. Nó sẽ mang đến hiệu quả cao trong nhận diện thương hiệu.

Những người làm marketing chuyên sâu sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của quyển catalogue đối với thương hiệu và dùng làm công cụ cải thiện kết quả kinh doanh tốt nhất.

Yêu cầu cần đáp ứng được của một thiết kế catalogue:

+ Thiết thực: Rõ ràng, mạch lạc và giúp người xem dễ hiểu

+ Thu hút: Giấy in chất lượng cao, đảm bảo hình ảnh, nội dung tốt, bố cục hiện đại sạch sẽ rõ ràng,..

3. Công dụng của Catalogue

+ Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Với đầy đủ thông tin, hình ảnh về sản phẩm hay dịch vụ, cuốn catalogue sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng đầy đủ thông tin mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc quảng cáo, tiếp thị và marketing bán hàng hiệu quả.

Khách hàng sẽ thấy ấn tượng với những hình ảnh được in ấn một cách cẩn thận và hấp dẫn của Catalogue. Khách hàng dễ dàng ghi nhớ thương hiệu, ấn tượng và thuyết phục họ mua hàng, đầu tư.

+ Thể hiện sự chuyên nghiệp và nhận diện của doanh nghiệp

Khi muốn tìm đến công ty bất kỳ, Catalogue sẽ là tài liệu đầu tiên mà khách hàng xem qua.

Quyển catalogue chỉnh chu, với màu sắc thu hút, thông tin đầy đủ sẽ mang đến hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty.

Đặc biệt, catalogue tạo nên sự đặc trưng, riêng biệt của công ty bạn.

+ Phương thức truyền tay hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Các sản phẩm catalogue thường nhỏ gọn, có chi phí in ấn không quá cao nhưng lại đến tay người dùng dễ dàng. Do đó, so với các hình thức truyền thông khác, hiệu quả của nó không kém gì mà còn tiết kiệm chi phí hơn nhiều.

4. Những thành phần của Catalogue

Một catalogue có thể bao gồm các thành phần sau:

Trang bìa đầu: Thường có: logo, tên công ty, hình ảnh minh họa, website...

Bao quát toàn nội dung và giúp khách hàng biết ngay về tên công ty, lĩnh vực hoạt động hoặc các sản phẩm đặc trưng.

Trang giới thiệu: Khoảng 1 trang sơ lược thông tin, hình ảnh công ty, văn phòng và nhân sự của công ty.

Bảng nội dung: Phần, đề mục, số trang, các danh mục chính.

Danh sách những dịch vụ, sản phẩm + chi tiết + hình ảnh.

Danh sách thiết bị cơ sở vật chất cùng máy móc

Danh sách khách hàng – đối tác

Danh sách các dự án, hợp đồng đã triển khai (tên dự án, giá trị hợp đồng, tên khách hàng, ngày ký…).

Trang cuối: Mô tả, quảng cáo, ghi chú.

Bìa sau: thông tin liên hệ, logo công ty.

5. Các định dạng chính của Catalogue

Gồm có 2 định dạng bản cứng (từ in ấn) và bản mềm (online).

+ Catalogue in ấn

Đây là hình thức truyền thống và được sử dụng phổ biến ở các giai đoạn trước. Nhìn chung, so với các ấn phẩm khác, đây là hình thức thiết kế catalogue in ấn nói chung đạt hiệu quả vượt trội hơn.

Những lợi thế catalogue giúp khách hàng dễ hình dung hơn: Tăng nhận diện thương hiệu hiệu quả, thân thiện với người sử dụng, dễ đọc dễ xem

Catalogue in ấn thường được in từ các loại giấy Couche hoặc Bristol có đặc điểm trắng, phẳng và láng mịn, kích thước tùy theo nhu cầu của công ty.

Catalogue được các công ty gửi đến đại lý và người tiêu dùng. Khách hàng sẽ lựa chọn mẫu thấy thích, ghi lại mã vào mẫu đơn đặt hàng và gửi về địa chỉ mua hàng. Hoặc khách hàng cũng có thể gọi điện và đặt hàng qua điện thoại.

+ Catalogue online

Ngày nay, có không ít công ty sử dụng nền tảng kỹ thuật số để thiết kế và phân phối catalogue của mình nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.

Catalogue online

Thiết kế catalogue online thường được xuất bản dưới định dạng PDF, nhằm dễ dàng sử dụng và nhanh chóng gửi cho khách hàng.

Những lợi thế của catalogue online đó là không bị giới hạn số trang, chi phí phân phối thấp. Hơn thế nữa còn chia sẻ, quảng bá dễ dàng.

Chỉ cần bạn tải lên website của mình mà thôi. So với catalogue in ấn, Catalogue online có nhược điểm là khả năng tương tác trực tiếp với người xem sẽ bị giảm.

Đồng thời, catalogue online còn phục vụ cho việc bán hàng trên trang thương mại điện tử. Các mặt hàng được sắp xếp theo bộ lọc. Người dùng có thể mua hàng ngay lập tức với giỏ hàng và thanh toán trực tuyến.

6. Chi phí của thiết kế catalogue

Thiết kế catalogue có chi phí dao động từ vài trăm đến hàng chục triệu, tùy theo các yếu tố sau:

Kích thước và định dạng.

Số lượng trang.

Số văn bản, thông tin và hình ảnh trên mỗi trang.

Độ phức tạp của thiết kế ở từng trang.

Những yêu cầu đặc biệt.

7. Để có Catalogue đẹp và chuyên nghiệp cần lưu ý gì?

Không cần thiết phải làm mọi thứ cầu kỳ và phức tạp để sở hữu một catalogue đẹp và chuyên nghiệp. Bạn cần lưu ý một vài điều đơn giản sau:

+ Sử dụng màu sắc chủ đạo

Sử dụng từ 2 - 3 màu nhất định (đỏ - trắng - đen, xanh - trắng - đen, vàng - trắng - đen,...). Dùng màu sắc có độ tương phản cao. Để nâng cao hiệu quả trong việc nhận diện thương hiệu cũng như tăng tính thống nhất giữa các ấn phẩm quảng cáo khác, nên dùng trùng với logo công ty.

Dùng màu sắc chủ đạo

+ Bố cục thiết kế đơn giản, rõ ràng

Cần có bố cục thống nhất giữa các trang về header, hình ảnh,… Đây là cách hiệu quả để giúp người đọc dễ hấp thụ thông tin và tạo thói quen cho người dùng. Đồng thời, trên 1 trang hoặc một vùng, bạn cũng không nên thể hiện quá nhiều thông tin, tránh cho người đọc rối mắt, nhiễu thông tin.

+ Hình ảnh chất lượng cao, bắt mắt

Hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong tạo ấn tượng cho tâm trí người tiêu dùng. Để đem lại hiệu quả tốt nhất, cần đầu tư các hình ảnh sản phẩm, dịch vụ và họa tiết trang trí. Để đảm bảo chất lượng, nên chụp hình, chỉnh sửa và thiết kế bởi các đơn vị chuyên nghiệp.

+ Nội dung ngắn gọn, súc tích

Khách hàng sẽ nắm bắt được thông tin dễ dàng hơn với nội dung súc tích, cô đọng. Linh hoạt điều chỉnh giọng văn trong catalogue cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Catalogue là nhu cầu thiết kế lớn của các doanh nghiệp. Trên đây là giải đáp Catalogue là gì cùng những thông tin xoay quanh giúp bạn hiểu hơn về Catalogue. Hy vọng sẽ giúp bạn sở hữu một Catalogue đẹp và chuẩn nhất.