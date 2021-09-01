Giặt khô là gì? Tất tần tật những lưu ý khi giặt khô

So với các phương pháp giặt thông thường, quá trình giặt khô là một quá trình tương đối giống. Khác biệt ở chỗ giặt khô là quá trình trình sử dụng hóa chất dung môi khác so với nước để làm sạch quần áo. Đồng thời, hóa chất sử dụng cũng khác biệt so với hóa chất giặt công nghiệp.

Thuật ngữ giặt khô tương đối lạ với nhiều khách hàng. Động từ “giặt” là quá trình ngâm quần áo vào nước và tẩy, rửa bằng các loại hóa chất và lực cơ học để loại bỏ các vết bẩn ra khỏi đồ giặt. Trong ngành giặt, nước là một yếu tố đóng vai trò cực rất quan trọng.

Dung môi thường được sử dụng phổ biến nhất trong các thiết bị giặt khô thường là tetrachloroethylene (perchloroethylene) và dung môi gốc muối hữu cơ Hydrocacbon.

Đây là phương pháp giặt tẩy lý tưởng các loại vết bẩn như dầu mỡ, chất béo,… mang đến hiệu quả cao và không gây bạc màu, mất nếp như khi giặt nước. Giặt khô sẽ giúp làm sạch các loại vải mà máy giặt và sấy thông thường không làm được. Đồng thời, có thể tránh được việc phải nhiều lần sửa chữa máy giặt.

2. Giặt khô liệu có tốt không?

Giặt khô là quy trình giặt tẩy mang đến vô số những lợi ích cho một số loại đồ vải nhất định. Tác động của hóa chất sẽ khiến các vết bẩn cứng đầu nhất phải chịu thua. Hơn nữa, nó còn giúp bảo vệ và nâng cao tuổi thọ của quần áo, giúp đồ giặt tránh được một số yếu tố có hại như phai màu, bạc vải….

Giặt khô là quy trình giặt tẩy mang đến vô số những lợi ích cho một số loại đồ vải nhất định

3. Giặt khô liệu có sạch không?

Khi nói đến việc giặt khô, liệu giặt khô có đánh bật được các vết bẩn là điều khiến nhiều chị em băn khoăn. Dưới tác động của hóa chất các vết bẩn cứng đầu nhất cũng phải chịu thua.

So với cách giặt thông thường, giặt khô giúp quần áo giặt sạch hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không nên giặt khô thường xuyên để tránh tác động của hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ nên giặt khô quần áo trong một số trường hợp cần thiết.

So với cách giặt thông thường, giặt khô giúp quần áo giặt sạch hơn rất nhiều

4. Vì sao phải giặt khô?

Đối với một số loại đồ giặt, giặt khô từ lâu đã trở thành 1 phương pháp giặt thay thế cho giặt nước. Phải kể đến một số nguyên nhân chính quần áo phải giặt khô như sau:

+ Thích hợp với những loại vải nhạy cảm với nước

Những loại đồ vải nhạy cảm với nước sẽ không thể chịu được điều kiện giặt máy thường. Để đảm bảo tuổi thọ của những loại chất liệu này, nhất thiết phải giặt khô hoặc giặt tay nhẹ nhàng với loại hóa chất đặc biệt không có chứa chất tẩy.

Để đảm bảo tuổi thọ của những loại chất liệu này, nhất thiết phải giặt khô hoặc giặt tay nhẹ nhàng

Một điểm trừ khi giặt tẩy đó là sẽ khiến đồ trắng dễ bị phai màu. Nguyên nhân dẫn đến sự phai màu này đó là vì khi lên màu bằng các loại chất nhuộm gốc nước sẽ khiến một số loại quần áo được rất dễ bị phai trong nước và bám lên những bề mặt vải sáng màu.

Tuy nhiên, khi giặt trong dung môi giặt khô, những chất nhuộm này lại khá bền và giúp quần áo giặt khô ít bị bạc.

+ Vấn đề co-rút vải

Các sợi được làm từ lông hoặc sợi gốc động vật như len, tơ tằm.. là những chất liệu có cấu trúc sợi vải sẽ dễ bị co, rút hoặc dão và nhăn khi giặt trong nước.

+ Chất lượng đồ giặt

Ưu điểm của giặt khô đó là giúp đồ giặt có chất liệu vải hoàn hảo và giữ chất lượng và hình dáng như ban đầu.

Để các loại quần áo tạo kiểu dáng, giữ nếp và độ cứng, người ta thường phủ một lớp “hồ” đặc biệt. Mặc dù vậy, giặt nước sẽ khiến những lớp “hồ” này bị hòa tan trong nước làm mất đi kiểu dáng ban đầu và khiến dáng quần áo dần dần bị mất đi form.

Đây là điều ít khi xảy ra khi giặt khô. Giặt khô sẽ bảo đảm toàn quần áo được như ban đầu và đặc biệt giữ bền màu sắc lâu hơn.

5. Nên giặt khô đối với những loại quần áo nào?

So với cách giặt thông thường, giặt khô giúp quần áo sạch hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, không nên giặt khô nhiều bởi hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ nên sử dụng phương pháp giặt này đối với trường hợp chất liệu vải cần thiết.

Nên sử dụng phương pháp giặt khô đối với một số loại quần áo gồm: các loại áo khoác da, quần áo dạ, quần áo lông vũ,...

Để đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình, không nên chọn mua những quần áo chỉ giặt khô mà cần tham khảo những phương pháp giặt thay cho giặt khô.

Nên sử dụng phương pháp giặt khô đối với một số loại quần áo gồm: các loại áo khoác da, quần áo dạ, quần áo lông vũ,...

6. Quy trình giặt khô như thế nào?

Có thể tóm tắt quy trình giặt khô đồ vải bao gồm các bước sau:

Quy trình hoạt động của thiết bị giặt khô Perc bao gồm 2 phần: Đường đi của đồ giặt và đường đi của dung môi. Do đặc thù loại hình giặt này là giặt trong loại dung môi đặc biệt có khả năng thu hồi, nên dung môi trong thiết bị giặt khô luôn được tuần hoàn một mặt tiết kiệm chi phí nhưng mặt khác là bảo vệ môi trường.

Bước 1: Phân loại trang phục và xử lý vết bẩn trước khi giặt

Hầu như tất cả các loại trang phục hiện nay đều có thể giặt khô tại nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo chọn loại dung môi tốt nhất, bạn cần phân loại chúng trước khi giặt. Đặc biệt, với những đồ da lộn đắt tiền, đồ lông thú,... giặt khô là điều bứt buộc và phân loại sẽ là bước cần thiết để giúp làm sạch hữu hiệu và không làm hỏng chất liệu vải.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, đồ giặt sẽ được tẩy điểm những vết bẩn nhỏ đang bám trên quần áo như vết dầu mỡ, mực bút bi,… Đây là cách nhằm để tăng hiệu quả khi giặt quần áo. Bạn cũng có thể dùng khăn ẩm (thấm nước ấm) để lau sạch các vết các bẩn hoặc những mảng bám.

Phân loại trang phục và xử lý vết bẩn trước khi giặt

Bước 2: Tiến hành giặt khô

Sau khi phân loại, đồ giặt đảm bảo có trọng lượng vừa đủ công suất với máy và được đưa vào máy có chức năng giặt khô. Thiết bị sẽ tự động cấp dung môi và đưa bơm hóa chất vào lồng giặt và tiến hành giặt như máy giặt thông thường với các công đoạn giặt, xả và vắt khô. Sau 2-5 quy trình giặt, đồ giặt sẽ được xả, vắt kỹ và tiếp tục sấy trong thiết bị trước khi đưa ra ngoài để là, ép, thổi form và đóng gói.

Cần tìm hiểu kỹ và cân nhắc lựa chọn loại máy phù hợp. Nếu không có máy thì bạn có thể tiến hành giặt khô bằng tay.

Dùng khăn ẩm (thấm nước ấm) lau sạch các vết cáu bẩn có trên áo. Tiếp đó, chải nhẹ bằng bàn chải mềm tẩm nước xà phòng. Dùng khăn nhỏ nước ẩm vào và dùng lau sạch. Cuối cùng phơi áo ở chỗ khô thoáng, không có ánh nắng gay gắt.

Cần lưu ý so với phương pháp sử dụng máy, việc giặt khô bằng tay không mang lại hiệu quả và tiết kiệm thời gian bằng.

Sau 2-5 quy trình giặt, đồ giặt sẽ được xả, vắt kỹ và tiếp tục sấy trong thiết bị trước khi đưa ra ngoài để là, ép, thổi form và đóng gói

Bước 3: Ủ hương cho quần áo

Sử dụng các thiết bị tự động sẽ giúp quần áo giặt khô tại nhà sẽ được ủ hương. Đặt vào trong khay của máy giặt loại giấy thơm quần áo hoặc túi thơm quần áo có mùi sẽ giúp điều chỉnh mùi hương. Hơi nước nóng từ máy chuyên dụng sẽ dùng xông qua chúng và phun lên trang phục.

Hoặc bạn còn có thể đặt các giấy thơm vào trong các lớp quần áo để ủ hương quần áo. Sau đó, bạn tiến hành là ủi hoặc sấy như bình thường.

Bước 4: Làm khô đồ

Máy sẽ giảm nhiệt độ để làm hơi nước đọng lại bằng việc rồi dùng quạt gió để làm khô quần áo của bạn. Đây là cách đảm bảo quần áo được bền đẹp nhất có thể.

Làm khô đồ hoàn toàn

Trên đây là giới thiệu cũng như cung cấp đến bạn các thông tin cần thiết về giặt khô là gì cùng những lưu ý khi sử dụng phương pháp giặt này. Có thể thấy giặt khô là một trong những phương pháp tẩy tiên tiến và hiện đại hiện nay. Hi vọng những kiến thức hữu ích vừa chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giặt giũ.