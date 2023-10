Giặt khô là gì? Tất tần tật những lưu ý khi giặt khô

1. Giặt khô là gì?

Thuật ngữ giặt khô tương đối lạ với nhiều khách hàng. Động từ “giặt” là quá trình ngâm quần áo vào nước và tẩy, rửa bằng các loại hóa chất và lực cơ học để loại bỏ các vết bẩn ra khỏi đồ giặt. Trong ngành giặt, nước là một yếu tố đóng vai trò cực rất quan trọng.

So với các phương pháp giặt thông thường, quá trình giặt khô là một quá trình tương đối giống. Khác biệt ở chỗ giặt khô là quá trình trình sử dụng hóa chất dung môi khác so với nước để làm sạch quần áo. Đồng thời, hóa chất sử dụng cũng khác biệt so với hóa chất giặt công nghiệp.