Hé lộ có bầu uống nước đậu đen rang được không?

Nước đậu đen là thức uống được người Nhật vô cùng yêu thích, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe , giúp giảm cân an toàn, không tác dụng phụ và tăng cường sức khỏe tổng thể cho mẹ và thai nhi.

Thân nhiệt của các bà bầu thường cao hơn so với những người bình thường. Vì vậy, bổ sung nước giải nhiệt cho bà bầu là vô cùng cần thiết. Nên các chị em hãy tự làm ngay món chè đậu đen hoặc nước đậu đen rang thơm ngon, bổ dưỡng cho bản thân nhé!

Các mẹ bầu cần bổ sung thêm đậu đen vào thực đơn ăn uống hàng ngày vừa tốt cho thai nhi, lại phòng chống được một số bệnh thường gặp khi mang thai. Nước đậu đen giúp bà bầu thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, giúp cho thai nhi không bị khuyết tật bẩm sinh ở não.

Đỗ đen chứa hàm lượng cao protein 24,4 g%, lipid 1,7 g%, glucid 53,3 g% và rất nhiều axit amin thiết yếu cùng các vitamin quan trọng như vitamin A 5mg, B1 0,5mg, B2 0,21mg.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu đen là thực phẩm giàu Protein nhưng lại ít chất béo, giúp các mẹ bầu tăng cường năng lượng, giảm đói nhưng lại không tăng cân.

Ngoài ra, Folate và vitamin B có trong đậu đen sẽ giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở não, dây thần kinh xương sống của thai nhi. Khi ăn hoặc uống nước đỗ đen sẽ giúp các mẹ bầu ngăn ngừa được bệnh táo bón, trĩ, đây là các bệnh phổ biến thường gặp khi mang thai.

Với những thông tin trên, các chị em đã có thể tự giải đáp cho mình câu hỏi có bầu uống nước đậu đen rang được không? Để đạt hiệu quả tốt nhất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì các chị em cần phải uống nước đậu đen một cách khoa học.

Những lưu ý dành cho bà bầu khi uống nước đậu đen rang

Tuy uống nước đậu đen tốt cho sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, nhất là việc khi ăn uống không bổ sung thêm các thực phẩm khác.

Do đó, có bầu uống nước đậu đen rang được không cũng được thể hiện qua cách sử dụng của các mẹ.

Những bà mẹ hay bị lạnh bụng, thể chất hàn lạnh thường có biểu hiện là chân tay lạnh, đi ngoài phân lỏng thì khi uống nước đậu đen cần kết hợp thêm dùng thực phẩm có tính ấm.

Không nên uống nước đậu đen lạnh, ngọt quá nhiều, ăn liên tục nhiều ngày có thể giải nhiệt hiệu quả nhưng dễ bị lạnh bụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chỉ nên uống nước đậu đen vừa phải. Người lớn uống 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần một cốc. Trẻ em sau 6 tuổi có thể uống theo lượng người lớn.

Để có loại nước đậu đen thơm ngon, cách đơn giản nhất là các chị em có thể hãm nước đậu đen như pha chè, bằng cách dùng đậu đen được rửa sạch, rang chín, bọc kín và sử dụng dần.

Mỗi lần hãm cho một ít đậu đen vào cốc nước nóng, ngâm trong vòng 7 phút, để các dưỡng chất thấm ra nước rồi uống có tác dụng mát gan, lợi tiểu, giải nhiệt. Các chị em tránh ngâm lâu khiến hạt đậu nhừ, lên men.

Đặc biệt, để làm nên loại nước uống “thần kì” chữa bệnh và làm đẹp da từ đậu đen, các chị em cần chọn những hạt đậu bóng, tròn hạt, ruột xanh sẽ có nhiều công dụng hơn. Tránh chọn những loại đậu có bụi trắng bám quanh, bị mọt.