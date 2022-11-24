Uống nước ép rau cần tây có tác dụng gì?

Dinh dưỡng 24/11/2022 11:40

Uống nước ép rau cần tây mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của con người. Đặc biệt trên Instagram nước ép rau cần tây rất được cô nàng Kylie Jenner yêu thích.

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Kylie Jenner cho biết rằng, việc uống nước ép rau cần tây mỗi buổi sáng giúp cô duy trì sức khỏe cùng làn da rạng rỡ. Dù không dành nhiều thời gian cho việc tập luyện nhưng vẫn có thể duy trì được vóc dáng hoàn hảo. Cô cũng chia sẻ thêm, nước ép rau cần tây chứa nhiều dưỡng chất, giúp kiểm soát cân nặng cũng như chống lại nhiều nguy cơ bệnh tật. Cụ thể thế nào, hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết về những tác dụng của nước ép cần tây ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tác dụng khi uống nước ép rau cần tây

Trong 100 gram lá rau cần tây chứa hơn 90% nước cùng nhiều vitamin, protein và chất khoáng. Hàm lượng chất xơ có trong cần tây cũng sẽ hỗ trợ cơ thể con người hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng, loại bỏ các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Chính vì vậy, khi uống nước ép rau cần tây mỗi ngày, bạn sẽ nhận thấy:

Cơ thể được trẻ hóa

Nước ép rau cần tây giúp trẻ hóa da
Nước ép rau cần tây giúp trẻ hóa da

Nước ép rau cần tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và hàm lượng vitamin K khá cao có tác dụng tốt trong việc tăng cường độ đàn hồi và giữ cho da khỏe mạnh, góp phần chống lão hóa da, ngày càng trẻ hóa, giúp bạn trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Vì thế hàng ngày, cô nàng Kylie Jenner luôn bắt đầu buổi sáng với một cốc nước ép rau cần tây (khoảng 500ml).

Tăng cường hệ tim mạch, ổn định huyết áp

Chất Phthalide – một chất được tìm thấy trong rau cần tây có tác dụng làm cho cơ bắp cũng như các mao mạch được thư giãn, giữ huyết áp ở mức ổn định. Điều này đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh, có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt, thời gian duy trì tùy theo liều lượng nhiều hay ít và trên từng đối tượng.

Bên cạnh đó, chất coumarins trong nước ép rau cần tây cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa lượng cortisol trong cơ thể, giúp giảm huyết khối, lưu thông tuần hoàn và củng cố hoạt động của hệ tim mạch.

Giảm viêm, giảm đau

Uống nước ép rau cần tây cũng có tác dụng giảm viêm rất tốt. Vì loại nước này có chứa chất luteolin – chất gây ức chế enzyme tạo ra phản ứng viêm trong cơ thể và chất polyacetylene có tác dụng giảm đau đối với bệnh viêm khớp. Nước ép rau cần tây cũng chứa lượng canxi và silic khá cao, giúp tăng cường độ chắc khỏe cho xương khớp. Vì thế, khi về già, bạn nên duy trì uống loại nước này mỗi ngày sẽ giúp hệ xương khớp khỏe mạnh, giảm được các cơn đau khi trái gió trở trời.

Nước ép rau cần tây tốt cho sức khỏe
Nước ép rau cần tây tốt cho sức khỏe

Nhuận tràng

Sở dĩ nàng tỷ phú Kyle Jenner luôn duy trì uống nước ép mỗi ngày không chỉ là vì tốt cho vóc dáng mà còn có lợi cho sức khỏe. Các enzyme trong loại nước này giúp tăng cường acid clohydric trong dạ dày khiến thức ăn dễ được tiêu hóa, nhuận tràng tự nhiên, dễ đi vệ sinh, không bị táo bón.

Ngoài những tác dụng trên, nước rau cần tây còn có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh gout, ngừa sỏi thận, chữa cảm cúm, viêm họng, trị mụn…

 

Tốt cho mắt

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 Nước ép cần tây giàu vitamin A và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt!

Ăn rau cần tây hoặc uống nước ép cần tây mỗi ngày sẽ giúp bạn bổ sung vitamin A mà đôi mắt cần. Bên cạnh đó, cần tây còn chứa lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa có trong rau xanh, giúp bảo vệ đôi mắt khỏi các tia cực tím. Có thể nói, ăn cần tây tươi là cách tốt nhất để giúp bảo vệ thị lực, bởi cần tây chín sẽ khiến các chất chống oxy hóa bị mất đi.

Chống lại ung thư

Một vài nghiên cứu phát hiện chất flavonoid apigenin và luteolin có trong cần tây giúp hủy diệt các tế bào ung thư tuyến tụy trong cơ thể người. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng khẳng định tác dụng của apigenin trong cần tây đối với việc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Do đó, việc bổ sung rau cần tây vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn chặn nguy cơ ung thư, đặc biệt là bệnh dễ xảy ra ở phụ nữ.

Uống nước ép cần tây vào lúc nào?

Nước ép rau cần tây mang lại rất nhiều công dụng thiết thực đối với sức khỏe. Vì thế, bạn nên duy trì uống loại nước này mỗi ngày và có thể uống thời gian nào trong ngày cũng được. Tuy nhiên, uống nước ép cần tây vào buổi sáng sẽ làm sạch và giữ cho cơ thể vận hành tốt nhất. Còn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ giúp bạn nghỉ ngơi, ngủ sâu giấc hơn.

Nước ép rau cần tây là thức uống yêu thích của Kyle Jenner
Nước ép rau cần tây là thức uống yêu thích của nhiều chị em

Mặc dù nước ép rau cần tây rất tốt cho sức khỏe và làn da nhưng bạn không nên lạm dụng, chỉ nên uống vừa đủ để mang lại hiệu quả như ý. Nếu lạm dụng có thể gây nên tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng hay gây ra tác dụng phụ nguy hiểm như ngộ độc dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa…

Nếu bạn cảm thấy nước rau cần tây hơi khó uống và không hợp khẩu vị với mình thì có thể kết hợp với dứa, táo, cà rốt hoặc rau leo… để tạo ra một loại nước ép hỗn hợp có hương vị mới, dễ uống hơn mà vẫn đảm bảo mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

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 Chị em có thể kết hợp cần tây với các loại rau củ quả khác để dễ uống hơn!

Tuy nhiên, cần tây gây co bóp tử cung, vì vậy, các chị em đang mang thai không nên sử dụng nhiều sinh tố cần tây trong quá trình mang thai nhé.

Bên cạnh đó, những người bị huyết áp thấp cũng không nên sử dụng nhiều sinh tố cần tây hay nước ép cần tây, vì loại thức uống này có thể gây hạ huyết. Nếu bạn thật sự muốn uống thì nên thêm mật ong vào nhé.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã phần nào giúp các bạn biết được uống nước ép rau cần tây có tác dụng gì, để có thể sử dụng hợp lý tốt cho sức khỏe của bạn thân và cả gia đình. Chúc các chị em độc giả luôn khỏe đẹp và xinh tươi, rạng ngời mỗi ngày nhé!

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