Trái cây nguyên chất so với trái cây dạng nước ép có gì khác biệt?

Dinh dưỡng 26/06/2023 15:21

Ăn đủ rau và trái cây có thể giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư khác nhau. Vậy nước ép trái cây hay thực phẩm bổ sung có tác dụng phòng ngừa ung thư không?

Trái cây nguyên chất so với trái cây dạng nước ép có gì khác biệt?

Có nhiều sự khác biệt giữa việc ăn trái cây tươi và uống nó ở dạng nước ép. Uống nước trái cây có thể chứa ít chất xơ hơn là ăn trái cây nguyên chất. Vitamin có thể bị hỏng nếu không được vắt tươi và bảo quản đúng. Nước trái cây được đóng hộp và ép sẵn bán ngoài thị trường thường được thêm đường, các chất phụ gia và chất bảo quản khác nhau để tăng thêm hương vị.

Theo dữ liệu từ các chuyên gia sức khỏe, tiêu thụ trái cây ở dạng nước ép không có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột kết và ung thư thực quản. Do đó, để ngăn ngừa ung thư, tốt hơn là nên ăn trái cây tươi và uống nước ép trái cây nguyên chất vừa ép thay vì sản phẩm đóng hộp. 

Trái cây nguyên chất so với trái cây dạng nước ép có gì khác biệt? - Ảnh 1
Ăn đủ rau và trái cây có thể giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cũng có một sự khác biệt lớn giữa việc ăn trái cây tươi và ăn trái cây chế biến ở dạng đóng hộp. Chất xơ bị giảm đi trong quá trình chế biến thực phẩm đóng hộp, còn vitamin dễ bị phá hủy trong quá trình chế biến và bảo quản lâu dài. Đường và các chất phụ gia và chất bảo quản khác nhau thường được thêm vào để tạo vị ngọt nên nó cũng chứa nhiều calo. Khó có thể kỳ vọng tác dụng hỗ trợ sức khỏe đối với những loại trái cây đã qua chế biến này.    

Tác dụng phòng chống ung thư của rau củ quả  

Các thành phần có tác dụng ngăn ngừa ung thư bao gồm các chất dinh dưỡng chống oxy hóa, chất phytochemical và chất xơ. Rau và trái cây chứa nhiều nguyên tố này. Ngoài ra còn có rất nhiều chất xơ trong gạo lức chưa đánh bóng hoặc các loại ngũ cốc hỗn hợp. Một chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng đối với sức khỏe, chẳng hạn như phòng chống ung thư. Khó có thể kỳ vọng tác dụng phòng chống ung thư ở dạng thực phẩm bổ sung.

Trái cây nguyên chất so với trái cây dạng nước ép có gì khác biệt? - Ảnh 2
Nên ăn trái cây tươi và uống nước ép trái cây nguyên chất vừa ép thay vì sản phẩm đóng hộp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại rau và trái cây, các loại đậu, hạt, sữa và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, thịt và cá rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư khi được tiêu thụ một cách hợp lý. Đặc biệt, nên ăn nhiều rau quả tươi, ít thịt mỡ và thịt đã qua chế biến. Tránh thức ăn bị cháy và duy trì thói quen ăn tươi. Tốt nhất là nên duy trì cân nặng phù hợp, tránh ăn quá nhiều các bữa ăn nhiều carbohydrate và nhiều chất béo.

 

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