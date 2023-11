Kali thường bị bỏ qua khi thảo luận về các chất dinh dưỡng, nhưng kali là một khoáng chất quan trọng cần thiết cho nhiều chức năng trong cơ thể liên quan đến tim, hệ thần kinh và cơ bắp của bạn. Vì lý do này, việc kết hợp thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng. Vậy bạn có thể nhận kali qua những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top các loại thực phẩm giàu kali nhất mà bạn không thể bỏ lỡ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhận đủ kali trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ, đồng thời cơ thể bạn cần đủ kali để cân bằng chất lỏng và hoạt động bình thường của tế bào và hệ thần kinh, cũng như các cơn co thắt cơ khỏe mạnh.

Không chỉ vậy, kali cũng giúp cơ bắp của bạn co bóp ở mức khỏe mạnh, liên quan trực tiếp đến hoạt động của tim và 80% lượng kali của cơ thể được tìm thấy trong cơ xương. Khi không nhận đủ kali, bạn có thể bị yếu cơ hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn là có thể gặp các vấn đề về tim do thiếu sự co cơ.

Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đặt giá trị hàng ngày (DV) cho kali ở mức 4.700 miligam đối với người lớn và trẻ em trên 4 tuổi.

Top 10 loại thực phẩm giàu kali nhất

1. Rau chân vịt

Kali trong mỗi chén, nấu chín: 839 miligam (17,9% DV)

Một khẩu phần rau chân vịt sẽ cung cấp cho bạn gần 18% lượng kali cần thiết hàng ngày, nhưng lợi ích của nó không dừng lại ở đó. Siêu thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, sắt, vitamin A, C, K và canxi,..rất thiết yếu cho sức khỏe tổng thể của bạn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung chiết xuất rau chân vịt và tham gia tập thể dục thường xuyên có liên quan đến sức khỏe cơ bắp tốt hơn ở người lớn trên 50 tuổi.

Để có được những lợi ích cho sức khỏe cơ bắp từ rau chân vịt, bạn có thể xào, làm món salad hoặc làm nguyên liệu cho món sinh tố của bạn nhé!

2. Quả mơ khô

Kali trên 1/2 cốc: 755 miligam (16,1% DV)

Ăn vặt bằng quả mơ khô có thể giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt, nhưng bạn có biết nó cũng có thể giúp tăng cường kali không? Cụ thể, khẩu phần 1/2 cốc mơ khô cung cấp cho bạn 16% giá trị kali hàng ngày cũng như gần 5 gam chất xơ, từ đó có thể giúp bạn no lâu hơn cho đến bữa ăn tiếp theo.

3. Đậu lăng

Kali mỗi cốc, nấu chín: 731 miligam (15,5% DV)

Với lượng kali hơn 15% giá trị hàng ngày của bạn, đậu lăng là một cách dễ dàng và hợp lý để có thêm chất dinh dưỡng này trong bữa ăn.

Đậu lăng cũng rất tuyệt để nấu súp vì chúng sẽ tan ra khi bạn nấu và tạo thành một kết cấu kem đặc. Hãy thêm các loại rau yêu thích và loại thịt bạn chọn để bổ sung protein, để có một bữa ăn ngon và cân bằng nhé!

4. Quả bơ

Kali trong mỗi quả bơ: 690 miligam (14,7% DV)

Bạn có thể sử dụng bơ trong rất nhiều loại món ăn khác nhau. Bạn có thể dùng nó phết lên trên bánh mì nướng, ăn với súp hoặc ớt, hoặc thêm bơ đông lạnh vào sinh tố của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn thưởng thức siêu thực phẩm này, bạn sẽ nhận được gần 15% giá trị kali hàng ngày, cộng thêm 10 gam chất xơ và nhiều chất béo lành mạnh khác nữa.

5. Mận khô

Kali trên 1/2 cốc: 635 miligam (13,5% DV)

Mận khô được biết đến như một phương thuốc tự nhiên chữa táo bón, nhưng chúng không chỉ giúp cơ thể vận động trơn tru. Loại trái cây này cũng chứa nhiều kali với hơn 13% giá trị hàng ngày của bạn trong mỗi khẩu phần.

Cùng với kali, bạn cũng nhận được chất xơ, vitamin A, choline (được biết là giúp ích cho cả cơ bắp và sức khỏe não bộ) và các hợp chất thực vật như carotene, lutein và zeaxanthin có đặc tính chống oxy hóa từ loại trái cây thơm ngon này.

6. Nước ép cam

Kali trên 1 cốc: 458 miligam (9,7% DV)

Mọi người thường nói về nước cam khi họ đang cố gắng tăng lượng vitamin C trong thực đơn hàng ngày, nhưng loại đồ uống ngon miệng này không chỉ mang lại lợi ích tăng cường miễn dịch. Một cốc nước ép cam cung cấp cho bạn gần 10% giá trị kali hàng ngày, vì vậy đây là cách đơn giản và ngon miệng để bổ sung kali và nhiều dưỡng chất vào đầu ngày nhé!

7. Quả chuối

Kali trên mỗi quả chuối cỡ vừa: 422 miligam (9% DV)

Có lẽ hầu hết chúng ta khi lớn lên đều nghe nói rằng nếu cần nhiều kali hơn thì nên ăn một quả chuối. Tuy lượng kali không quá cao, nhưng để có được khoáng chất tốt cho cơ bắp này để bắt đầu ngày mới, hãy thêm một quả chuối vào bát bột yến mạch, sinh tố hoặc sữa chua vào buổi sáng của bạn.

8. Sữa chua

Kali mỗi hộp: 398 miligam (8,5% DV)

Hầu hết mọi người không nghĩ đến kali khi nghĩ đến lợi ích sức khỏe của sữa chua. Thông thường, điểm nổi bật là hàm lượng canxi, protein hoặc men vi sinh, nhưng hầu hết các loại sữa chua đều giàu kali (với 8,5% giá trị hàng ngày của bạn) và có thể góp phần vào mục tiêu cơ bắp khỏe mạnh của bạn.

9. Sữa bò

Kali trên 1 cốc: 366 miligam (7,8% DV)

Trừ khi bạn là người ăn chay hoặc không dung nạp lactose, việc kết hợp sữa bò vào chế độ ăn uống của bạn có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng cải thiện sức khỏe cơ bắp của mình. Cụ thể, sữa bò có nhiều protein và canxi, là những chất dinh dưỡng cần thiết để cơ bắp khỏe mạnh hơn. Cùng với protein và canxi, sữa cũng rất giàu kali với gần 8% giá trị hàng ngày của bạn trong mỗi cốc.

10. Cá hồi

Kali trên 3 ounce thịt cá hồi phi lê: 309 miligam (6,6% DV)

Cá hồi là một siêu thực phẩm chứa đầy protein, chất béo lành mạnh (axit béo omega-3) và vitamin B, đồng thời nó cũng chứa một lượng kali kha khá (6,6% giá trị hàng ngày của bạn) trên mỗi miếng thịt cá phi lê.

Ngoài kali trong cá hồi giúp ích cho sức khỏe cơ bắp của bạn, các axit béo omega-3 tương tự có trong cá hồi (và nhiều loại cá béo khác) có liên quan đến việc giúp cơ xương khỏe hơn và tăng tổng hợp protein trong cơ.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp Top các loại thực phẩm giàu kali nhất mà bạn không thể bỏ lỡ. Bằng việc kết hợp này vào thực đơn hàng ngày, bạn sẽ có được một sức khỏe tổng thể tốt nhất nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.