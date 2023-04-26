Tỏi mọc mầm: "Cực phẩm" quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng

Dinh dưỡng 26/04/2023 17:52

Nhiều người thường cho rằng rau củ mọc mầm đều là đồ hỏng. Tuy nhiên, tỏi mọc mầm lại làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng và có tác dụng cực tốt với sức khỏe.

Tỏi mọc mầm là dấu hiệu chứng tỏ tỏi già đi chứ không hỏng, vẫn có thể sử dụng để nấu ăn như bình thường.

Mầm tỏi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với tỏi thông thường. Lượng chất này tăng cao nhất vào ngày thứ 5 kể từ khi tỏi bắt đầu nảy mầm. So vởi tỏi thường, mầm tỏi có tác dụng chống ung thư và làm chậm quá trình lão hóa tốt hơn. Không những thế, mầm tỏi còn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C...

Chỉ cần củ tỏi không bị nấm mốc thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay cả khi nó bị mọc mầm.

Tỏi mọc mầm: 'Cực phẩm' quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của tỏi mọc mầm

KHẮC TINH CỦA UNG THƯ
Tỏi mọc mầm là vị thuốc tự nhiên với công dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả. Cụ thể, quá trình nảy mầm trong tỏi kích thích sản sinh chất phytochemical – một chất có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư và ức chế hoạt động của các chất gây ung thư trong cơ thể. Không chỉ vậy, tỏi còn sản xuất ra một lượng lớn các chất chống gốc tự do, góp phần kiểm soát nguy cơ ung thư từ đầu nguồn.

NGƯỜI BẠN CỦA TIM MẠCH

Do có lượng hoạt chất chống oxy hóa tốt cho tim cao gấp 5 lần tỏi tươi, tỏi mọc mầm cũng đẩy mạnh hoạt động của enzym và ngăn chặn các hoạt động dẫn đến sự hình thành mảng bám - tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tắc nghẽn tim, bảo vệ cơ thể khỏi các cơn đau tim.

Tỏi mọc mầm: 'Cực phẩm' quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

NGĂN NGỪA ĐỘT QUỴ

Tỏi mọc mầm cung cấp lượng phong phú chất anjoene - chất ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, chất nitrit trong tỏi giúp làm giãn nở động mạch. Cả hai chất hoạt động song song giúp chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ.

CHỐNG OXY HÓA, KÉO DÀI TUỔI THANH XUÂN
Chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa sớm bằng các loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa có trong tỏi mọc mầm giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn, đồng thời giảm thiểu sự suy thoái của các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, ăn tỏi mọc mầm giúp làm chậm quá trình lão hóa hữu hiệu.

Tuy nhiên, trong các bữa ăn hằng ngày, tỏi chỉ là gia vị chứ không phải nguồn chất chống oxy hóa đáng kể nuôi dưỡng cơ thể. Vì vậy, tốt nhất các gia đình không nên cố tình để tỏi mọc mầm mới ăn.

Tỏi mọc mầm: 'Cực phẩm' quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
Tỏi mọc mầm là một phương thuốc hữu hiệu đối với người hay bị cảm lạnh, ho hoặc nhiễm trùng. Mầm tỏi, đặc biệt là loại đã mọc mầm 5 ngày cung cấp cho cơ thể hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tiêu diệt các tác nhân gây nhiễm trùng tế bào. Các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, việc ăn tỏi mọc mầm giúp phòng ngừa cảm lạnh và loại bỏ các triệu chứng ngộ độc thức ăn như tiêu chảy, đau bụng,...

Tỏi mọc mầm: 'Cực phẩm' quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tỏi mọc mầm dinh dưỡng sức khỏe

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