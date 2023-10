Tỏi mọc mầm: "Cực phẩm" quý như nhân sâm, chớ vứt đi vì hàm lượng dinh dưỡng còn cao gấp nhiều lần tỏi trắng

Tỏi mọc mầm là dấu hiệu chứng tỏ tỏi già đi chứ không hỏng, vẫn có thể sử dụng để nấu ăn như bình thường.

Mầm tỏi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với tỏi thông thường. Lượng chất này tăng cao nhất vào ngày thứ 5 kể từ khi tỏi bắt đầu nảy mầm. So vởi tỏi thường, mầm tỏi có tác dụng chống ung thư và làm chậm quá trình lão hóa tốt hơn. Không những thế, mầm tỏi còn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C...