Thực hư ăn nội tạng động vật ảnh hưởng đến chức năng sinh sản ở nam giới

Là một câu hỏi thường xuyên được đặt ra và quan tâm của nhiều gia đình. Theo Thanh Niên, nội tạng động vật vốn là món ăn quen thuộc và ưa thích của người dân ở nhiều quốc gia. Chúng chứa nhiều dưỡng chất. Các loại nội tạng động vật thường được con người dùng làm thực phẩm là thận, não, gan, lưỡi, tim, phổi, dạ dày và ruột. Số lượng này có thể nhiều hay ít hơn tùy thuộc vào nền văn hóa ẩm thực.

Tuy nhiên, điểm trừ của nội tạng là hầu hết chúng đều có hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao. Một vấn đề đáng lo nữa là cỏ, thức ăn nuôi gia súc, gia cầm có thể có chứa thuốc trừ sâu hoặc các chất có hại. Điều này có thể mang lại các biến chứng sức khỏe nếu ăn phải nội tạng có chất độc dù khá hiếm.

Nội tạng động vật có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Lợi ích dinh dưỡng của nội tạng tùy thuộc vào đó là bộ phận nào và cách gia súc, gia cầm được nuôi. Nhìn chung, nội tạng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như sắt, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, đồng và magiê.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, các món ăn từ nội tạng động vật đều rất hấp dẫn và được đánh giá là giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn những bộ phận trong cơ thể con vật vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Mức độ ăn luôn cần xem xét.

Theo đó, các nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virut, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh sang người.

Ăn óc bò không rõ nguồn gốc, mô hệ thống thần kinh có thể bị truyền bệnh não xốp bò “bệnh bò điên” (bovine spongiform encephalopathy).

Nội tạng động vật là món ăn phổ biến. Ảnh: Internet

Gan động vật chăn nuôi không vệ sinh (do ăn thức ăn chăn nuôi nhiễm nấm mốc), nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm aflatoxin cao - chất có khả năng gây ung thư gan ở người.

Lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis (kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh), trong máu (tiết), nội tạng và thịt lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn các sản phẩm từ lợn này như tiết canh, lòng, nem chua, nem chạo, cháo lòng... chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Ở Việt Nam, trên 70% bệnh nhân mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh, lòng lợn. Người bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Tỷ lệ tử vong khoảng 7%.

Một số ruột động vật có chứa lượng lớn vi khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Nội tạng có thể là nguồn lây các bệnh nhiễm khuẩn khác như lao, than..., các bệnh ký sinh trùng như sán dây, sán chó và giun xoắn cho người. Người mắc các bệnh này thông thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và thậm chí có thể tử vong.

Nội tạng động vật và chức năng sinh sản của nam giới. Ảnh: Internet

Nội tạng động vật ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới?

Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chia sẻ thông tin trên VietNamNet, trong nội tạng bò, dê, cừu, lợn có chứa nhiều kim loại nặng cadmium. Khi loại thực phẩm này được đưa vào cơ thể, vô tình chúng sẽ giết chết tinh trùng mà nam giới không hề biết. Một số bộ phận như gan có lượng vitamin A, D, sắt rất cao; óc động vật chứa axit béo omega-3… Tuy nhiên, nội tạng động vật cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol hơn so với thịt, nếu thường xuyên ăn sẽ làm tăng mỡ máu và có hại cho tim mạch.

Ngoài ra, thận và gan của động vật thường tích tụ một lượng lớn cadmium. Đây là một loại kim loại nặng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào sinh tinh trong cơ thể, gây rối loạn đến quá trình sản xuất tinh trùng. Điều đó góp phần vào các tác nhân ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, sinh tinh của nam giới và gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới.

Dùng sao cho đúng?

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, hầu hết nội tạng động vật đều an toàn nếu bạn sử dụng với tần suất thấp. Nhưng với những ai thường xuyên ăn gan, thận, lòng... từ động vật, coi đó là món ăn hàng ngày thì nên cân nhắc về các nguy cơ sức khỏe.

Chúng ta nên hạn chế ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ nội tạng động vật, lựa chọn chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

Chỉ nên mua nội tạng ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; Chế biến đảm bảo vệ sinh, nấu chín kỹ. Tuyệt đối không được ăn nội tạng chưa nấu chín.

Lượng sử dụng nội tạng động vật phù hợp với mỗi người: Người trưởng thành chỉ nên ăn 2-3 lần trong tuần (khoảng 50-70g/lần), trẻ em ăn 2 lần/tuần (khoảng 30-50g mỗi lần).

Khi bảo quản, để thực phẩm đã chín ở nơi sạch sẽ và cao ráo, không để chung với thực phẩm sống, tránh tình trạng bị lây nhiễm từ các nguồn thực phẩm bẩn khác.

Người già, người thừa cân, béo phì, người bị rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh lý tim mạch tốt nhất không nên dùng các món ăn chế biến từ phủ tạng động vật.