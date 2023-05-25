Sai lầm khi ăn rau củ cực hại sức khỏe, dễ gây ngộ độc mà nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải

Dinh dưỡng 25/05/2023 15:21

Cần bỏ ngay lập tức nếu chị em còn có những thói quen này khi ăn rau, về lâu về dài có thể khiến cơ thể ngày càng bị ảnh hưởng, thậm chí là ngộ độc.

Chỉ rửa rau 3 nước

Rất nhiều người cho rằng rửa rau 3 lần nước là sạch. Thực ra, cách rửa này chỉ đúng nếu rau của bạn chỉ có đất và tạp chất bẩn, còn nếu rau có cả hóa chất thì sẽ khó rửa trôi.

Nếu rau không được rửa sạch tối đa thì những hóa chất độc hại vẫn còn lại trên rau khiến bạn bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nguy hiểm hơn thì ngộ độc thực phẩm.

Hơn nữa, trong rau có thể chứa rất nhiều ký sinh trùng. Để loại bỏ các loại kí sinh này, bạn cần phải rửa rau dưới vòi nước và rửa kĩ từng cọng một.

Ngoài ra, cách an toàn và tích cực nhất hiện nay là bạn nên ngâm rau trong chậu nước lớn trước khi rửa khoảng ít phút.

Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì sẽ tốt hơn vì nước vo gạo giúp đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau hoặc ngâm rau với một chút muối để diệt trứng vi sinh vật bám trên rau.

Sai lầm khi ăn rau củ cực hại sức khỏe, dễ gây ngộ độc mà nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để qua đêm hoặc hâm lại lần 2

Các loại rau họ cải, nhất là rau càng có màu xanh đậm sau khi đã nấu chín thì không nên để qua đêm hay đem hâm nóng lại nhiều lần.

Đúng là chúng rất giàu vitamin, tốt cho sức khỏe nên nhiều người thường tiếc rẻ, cất lại để mai hâm nóng ăn mà không biết rằng, họ đã vô tình đã gây hại cho cả gia đình.

Bởi vì khi để qua đêm hoặc bên ngoài không khí quá lâu, chúng sẽ sản sinh ra nitrit, là chất đã được WHO công nhận là có khả năng gây ung thư. 

Bạn cũng đừng cho rằng để rau bọc kín trong tủ lạnh là đủ an toàn. Thực chất, tủ lạnh là nơi dễ ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi để rau họ cải đã chế biến trong đó nguy cơ bị nhiễm khuẩn từ thực phẩm sống, nấm mốc, các vi khuẩn có sẵn trong tủ lạnh là rất cao.

Vì thế chúng ta chỉ nên ăn rau họ cải trong vòng 4 giờ sau khi chế biến, nhất là vào mùa hè.

Sai lầm khi ăn rau củ cực hại sức khỏe, dễ gây ngộ độc mà nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gọt bỏ hết vỏ rau củ

Nhiều người cho rằng vỏ rau củ thường là phần tiếp xúc với đất bẩn nên gọt bỏ đi hết. Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại rau củ tươi mà vỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả thân và lá.

Chẳng hạn bí đỏ, củ cải, cà rốt, cà tím… Vì thế các bà nội trợ được khuyên, ngoại trừ loại củ có vỏ cứng không nấu mềm được, không nên gọt hết vỏ rau củ, chỉ cần rửa thật sạch trước khi chế biến là được.

Sai lầm khi ăn rau củ cực hại sức khỏe, dễ gây ngộ độc mà nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thái rau trước khi rửa

Nhiều chất dinh dưỡng và các chất có lợi trong rau quả có thể hòa tan trong nước. Vì thế nếu cắt rau trước khi rửa sẽ khiến các chất dinh dưỡng bị mất phần lớn trong nước. Tốt nhất bạn nên rửa sạch sau đó cắt và nấu sẽ đảm bảo được dinh dưỡng trong rau.

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