Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục trao 64.000 ly sữa cho trẻ em tỉnh Bình Định

Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Bình Định nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã quyết định chọn Bình Định là điểm dừng chân tiếp theo trong năm 2018 trong hành trình mang lại nguồn dinh dưỡng cho trẻ em toàn quốc.

Chương trình có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Vinamilk.

Chương trình đã trao tặng 64.000 ly sữa tương đương 430 triệu đồng cho 700 em học sinh tại đây với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ mà chương trình đã thực hiện hơn 10 năm nay. Đây cũng là tiền đề cho việc thực hiện chương trình Sữa học đường theo đề án phê duyệt của tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020 dành cho các em học sinh mầm non.

Đặc biệt, các em học sinh còn được khám sức khỏe miễn phí bởi các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk. Các cô chú bác sĩ được mệnh danh là các “thiên thần áo trắng” sẽ khám tổng quát, đồng thời giúp các em có thêm kiến thức về dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Tại chương trình, các em còn được vui chơi cùng chú hề và xem những tiết mục xiếc vui nhộn. Nụ cười hồn nhiên khi các em được hòa mình vào không khí tươi vui của buổi lễ là động lực để Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tiếp tục đem tới cho trẻ em trên toàn quốc những giọt sữa tinh khiết và nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Khoảnh khắc vui tươi của các em khi chơi trò chơi cùng chú hề

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 được thành lập dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk trao biển tượng trưng tặng 64.000 ly sữa cho ông Nguyễn Mỹ Quang – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Với 1.540.800 ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 23 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2018, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 10 năm là hơn 33 triệu ly với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Trong các năm gần đây, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Các em học sinh được khám sức khỏe miễn phí bởi các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk.

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Năm 2018 là năm thứ 6 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới 680 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình 'Sữa học đường' từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam vươn cao.

Sau 11 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng gần 60 triệu hộp sữa cho 700.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…

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Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Lê Hoàng Yến – Chuyên viên Đối ngoại, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Tel: 08 5415 5555; Email: lhyen@vinamilk.com.vn

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