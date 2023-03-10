Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Luke Coutinho, loại rau rẻ tiền này chứa nhiều lợi ích. Ông nói: "Vâng, chúng có thể không tốt khi chiên ngập dầu, ăn quá nhiều hoặc ăn với lối sống ít vận động. Nhưng, trong thực hành y học tích hợp và lối sống của chúng tôi, chúng tôi càng đọc nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học về khoai tây, chúng tôi càng xem xét nhiều hơn về lợi ích của nó".

Trong khi chúng ta biết về hương vị và kết cấu của khoai tây, nhiều người trong chúng ta không nhận thức được giá trị dinh dưỡng của nó.

Theo các nghiên cứu, việc sử dụng nước ép khoai tây sống giúp làm sáng các vết thâm, quầng thâm dưới mắt và tăng sắc tố da. Tất cả những gì bạn cần làm là ngâm một ít bông gòn trong nước ép khoai tây sống và thoa lên vùng da dưới mắt, hoặc bạn cũng có thể chà xát vỏ khoai tây. Nó sẽ giúp giảm bọng mắt, làm sáng và săn chắc da.

Làm sáng các đốm đen và sắc tố

Giảm bệnh chàm và ngăn bùng phát bệnh vẩy nến​

Theo bài đăng của Luke, nước ép khoai tây sống khi bôi thường xuyên lên vùng bị ảnh hưởng trong 10–15 ngày, có thể giúp giảm đau ngay lập tức cho cả trẻ em và người lớn.

Cứu trợ từ cơn đau gút

Lý do chung đằng sau các khớp bị đau là nồng độ axit uric cao. Theo các chuyên gia, tiêu thụ nước ép khoai tây tươi làm giảm nồng độ axit và cũng giúp tăng cường sức khỏe của thận. Nó đã được chứng minh là có thể phá vỡ và đào thải axit uric dư thừa ra khỏi cơ thể.

Giảm đau và viêm

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm khớp giúp giảm đau khớp.

Nguồn giàu chất sắt và vitamin C

Ảnh minh họa: Internet

Chúng là nguồn giàu vitamin C và sắt. Theo bài đăng của Luke, một củ khoai tây vừa chứa hơn 50% RDA vitamin C và có hàm lượng sắt dồi dào để tăng cường trao đổi chất và hệ thống miễn dịch.

Loại bỏ gàu và làm chậm quá trình tóc bạc sớm

Khi áp dụng thường xuyên và giữ trong 20–30 phút, nước ép khoai tây giúp điều trị bệnh vẩy nến da đầu, gàu và tóc bạc sớm. Nó cũng làm cho tóc mềm mại và sáng bóng hơn.

​Làm giảm axit và trào ngược axit dạ dày

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây có tính kiềm cao nên là một phương thuốc tuyệt vời để trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày.

Theo Times of India