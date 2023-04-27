Những thói quen ăn uống không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết lại còn âm thầm 'PHÁ HỦY' dạ dày từng ngày

Dinh dưỡng 27/04/2023 20:30

Nếu như thường xuyên xây dựng thói quen ăn uống này có thể tăng nguy cơ bị niêm mạc dạ dày, nguy cơ mắc các bệnh viêm loét và thậm chí là ung thư dạ dày.

Ăn quá nhanh

Hành vi ăn nhanh bao gồm cả việc rút ngắn tổng thời gian ăn uống và nhai không kỹ, nuốt vội vàng. Lúc này, thức ăn sẽ chuyển đến dạ dày khi vẫn còn ở dạng thô để tiếp tục quá trình tiêu hóa. Điều này sẽ trực tiếp làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày. Lặp lại lâu ngày dạ dày khó tránh khỏi suy giảm chức năng, mắc bệnh.

Nhai không kỹ, nuốt vội vàng khiến cho thức ăn khó di chuyển hơn qua đường tiêu hóa, không hấp thu dinh dưỡng cần thiết và tăng cảm giác khó chịu cho dạ dày.

 

Từ đó gây ra các cơn đau dạ dày, khó tiêu hóa, táo bón… Ăn nhanh trong một thời gian dài còn có thể khiến dây thần kinh vị giác vẫn ở trạng thái hưng phấn, ảnh hưởng xấu đến vị giác.

Khi ăn nhanh chúng ta còn khó kiểm soát lượng thức ăn, dẫn tới dễ ăn quá nhiều, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và nhiều bệnh khác. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chúng ta nên dành ít nhất 20 phút cho mỗi bữa ăn. Hãy nhai ít nhất 12 lần trước khi nuốt thức ăn và không lập tức ăn miếng khác khi chưa nuốt hết hoặc vừa nuốt xong.

Những thói quen ăn uống không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết lại còn âm thầm 'PHÁ HỦY' dạ dày từng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh

Một trong những câu mà chúng ta hay nghe được nhất trên bàn ăn chính là "ăn nhanh đi cho nóng". Tuy nhiên, ăn quá nóng lại khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương - nhất là đối với những người đang mắc bệnh dạ dày.

Không chỉ tác động xấu tới dạ dày mà thức ăn nóng còn khiến niêm mạc miệng và thực quản cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đã có những nghiên cứu chứng minh rằng việc ăn thức ăn quá nóng trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Vì thế cần hết sức cẩn thận.

Tương tự như vậy với các thức ăn hay đồ uống quá lạnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ tiêu hóa. Nếu như thường xuyên ăn/uống thực phẩm lạnh có thể dẫn tới rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày với các biểu hiện như đau bụng, đầy hơi, đại tiện lỏng,...

Ăn đồ thừa từ tối hôm trước

Rất nhiều gia đình có thói quen tận dụng bữa sáng từ thức ăn còn dư từ tối qua để tránh lãng phí. Bữa sáng như vậy trông đủ đầy thịt thà, cá mú đấy nhưng lại không phải sự lựa chọn lành mạnh.

Thức ăn để qua đêm có thể gây hại cho sức khỏe. Chẳng hạn như rau thừa, đặc biệt là rau lá xanh đậm có chứa lượng nitrat cao, để bên ngoài quá lâu dễ dàng chuyển thành nitrit – một chất gây ung thư rất nguy hiểm. Chưa kể, dù hâm nóng lại cũng sẽ chẳng còn chút dinh dưỡng nào, ngược lại gây rối loạn hệ tiêu hóa, thậm chí dẫn tới tăng cân vù vù.

Ăn đêm/ăn khuya

Thực tế thì có rất ít người chịu được cơn đói cồn cào vào lúc nửa đêm và giải pháp thường thấy chính là ăn đêm.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu thì việc thức quá khuya và ăn đêm thường xuyên có thể khiến dạ dày hoạt động quá tải, niêm mạc dạ dày đáng lẽ "nên được nghỉ ngơi" thì lại tiếp tục chu trình tiêu thụ thức ăn. Lúc này dịch vị dạ dày sẽ tiết ra nhiều hơn và dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh viêm loét và thậm chí là ung thư dạ dày!

Những thói quen ăn uống không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết lại còn âm thầm 'PHÁ HỦY' dạ dày từng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Thức uống gói trọn dinh dưỡng đồng hành cùng người trẻ trong mỗi chuyến đi

Thức uống gói trọn dinh dưỡng đồng hành cùng người trẻ trong mỗi chuyến đi

Để mỗi chuyến đi trải nghiệm, khám phá được trọn vẹn, người trẻ cần nạp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Điều này giúp có đủ năng lượng và đảm bảo cơ thể ở trạng thái sẵn sàng cho mọi hoạt động thể chất. Đơn giản hóa điều này, giới trẻ đã tìm ra thức uống bổ sung dinh dưỡng tiện lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng thói quen ăn uống thói quen ăn uống hại dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 17 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 18 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 26 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 51 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 54 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?