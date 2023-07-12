Những món ăn ngày hè bạn chớ nên đụng vào nếu không muốn tăng cân vù vù!

Dinh dưỡng 12/07/2023 07:21

Mùa hè là giai đoạn rỗi rãi để bạn có thể đầu tư thời gian cho việc giảm cân nhưng cần chú ý tránh xa những thực phẩm sau để không tăng cân sau 3 tháng hè!

Không muốn tăng cân nên tránh những thực phẩm này

Sinh tố

Sinh tố là món thức uống quen thuộc trong ngày hè nhưng lại vô tình khiến bạn tăng cân. Trái cây trong sinh tố tốt cho sức khỏe tuy nhiên lại chứa khá nhiều đường. Thêm vào đó mỗi ly sinh tố còn được thêm sữa, kem béo, đường, các loại hạt,.. nên sẽ ngăn cản quá trình giảm cân của bạn.

Những món ăn ngày hè bạn chớ nên đụng vào nếu không muốn tăng cân vù vù! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại kem

Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, bất kỳ loại đồ ăn mát lạnh nào cũng đều có vẻ ngon và hấp dẫn. Nếu bạn là người thích ăn ngọt và thường ăn món kem yêu thích trong mùa hè, hãy tiết chế khẩu phần và số lần ăn, nếu không, bạn có thể kết thúc mục tiêu giảm cân của mình.

Tiến sĩ Dana Ellis Hunnes là Trợ lý Giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Fielding tại Đại học California, Los Angeles (Hoa Kỳ) và Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan Đại học California cho biết: Món kem mát lạnh có thể chứa tới 150-300 calo trong nửa cốc và không thực sự khiến bạn no. Khi bạn thường xuyên ăn một cây kem mỗi ngày, bạn sẽ tăng thêm rất nhiều calo trong một ngày mà cơ thể không đốt cháy hết, dẫn đến tăng cân.

Salad khoai tây

Chuyên gia dinh dưỡng Hayley đã đăng ký được cấp phép (RDN) với bằng Cử nhân Khoa học về Chế độ ăn kiêng của Đại học Bang Florida và bằng Thạc sĩ Khoa học về Chế độ ăn kiêng của Đại học Rhode Island cho biết: Món salad khoai tây cũng là một món ngon trong bữa ăn ngoài trời mùa hè. Nhưng nếu bạn tiêu thụ quá nhiều khoai tây sẽ gây tăng cân.

Các món salad thường chứa nhiều nước xốt dầu mỡ, tạo cho chúng mật độ calo cao và tăng tỷ lệ tiêu thụ chất béo bão hòa. Do đó, để theo đuổi mục tiêu giảm cân mà vẫn được ăn ngon, hãy tự chế biến nước xốt để có thể kiểm soát các thành phần. Bằng cách này, bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn mùa hè ngon miệng với một phần nhỏ calo hơn.

Những món ăn ngày hè bạn chớ nên đụng vào nếu không muốn tăng cân vù vù! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm ăn mấy cũng không tằn cân

Yến mạch

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt, hàm lượng chất xơ cao và giàu chất dinh dưỡng. Yến mạch rất thích hợp cho bữa sáng bởi nhanh gọn và tiện dụng. Một bát yến mạch sẽ giúp bạn no lâu, cung cấp đủ năng lượng khởi đầu ngày mới sảng khoái và làm việc hiệu quả.

Ngoài giúp ổn định đường huyết và làm chậm lại quá trình tiêu hóa, thì hợp chất beta-glucan trong yến mạch cũng giúp ngăn ngừa tăng cân.

Súp, phở, bún, miến, canh....

Không phải cứ ăn cơm hay bánh mỳ mới thực sự là bữa ăn chính. Những món ăn nhẹ, nhiều nước như súp, phở, bún, miến, mỳ soba,... kèm thịt, rau củ,... cũng có thể cung cấp đủ dưỡng chất cho bạn.

Những món ăn ngày hè bạn chớ nên đụng vào nếu không muốn tăng cân vù vù! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Ăn trứng là cách hay để bổ sung protein cho bữa ăn của bạn. Bạn có thể chế biến trứng theo nhiều cách, dù là ăn sáng hay ăn trưa. Bạn có thể làm trứng rán, trứng luộc lòng đào, trứng ốp lếp, trứng chần,.... Trứng cũng là nguyên liệu nhất định phải có trong công thức một số món như trong súp, trong nem,...

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ coi trứng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn nên ăn, đi ngược với những định kiến với trứng trong quá khứ.

Ăn trứng giúp bạn no lâu. Trong trứng chứa cả 9 amino acid thiết yếu, nên trứng trở thành nguồn cung protein hoàn chỉnh tuyệt vời cho bạn.

Một bữa sáng với trứng sẽ giúp bạn no lâu mà không sợ tăng cân. Bạn có thể bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, với làn da mướt mát tràn trề sức sống và vóc dáng khỏe khoắn.

Cá giàu protein và acid béo omega-3 nhưng hàm lượng chất béo trong cá lại thấp, nên đây là lựa chọn lành mạnh cho người muốn giảm cân.

Omega-3 không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất, mà còn giúp bạn thông minh hơn, nuôi dưỡng não bộ của bạn, tăng cường khả năng tập trung của trí óc.

Hạt mít người Việt ăn xong là bỏ nhưng với người Nhật lại là 'bí quyết trường thọ' được bán với giá 'cắt cỏ'

Hạt mít người Việt ăn xong là bỏ nhưng với người Nhật lại là 'bí quyết trường thọ' được bán với giá 'cắt cỏ'

Ở Việt Nam, hạt mít thường bị vứt bỏ sau khi bổ, nhưng ít ai ngờ tại Nhật Bản chúng được bán với giá rất cao.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tăng cân thực phẩm giảm cân mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 20 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 50 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ