Những loại quả càng ăn càng béo, chị em nên tránh để có thân hình đồng hồ cát

Có hàm lượng dưỡng chất cao nhưng chỉ nên bổ sung trái cây với hàm lượng phù hợp. Tuyệt đối không thay thế bữa ăn chính có thể gây thiếu hụt các chất dinh dưỡng và đề kháng cơ thể. Đồng thời, dựa vào lượng calo của từng loại trái cây mà chúng ta sẽ quyết định số lượng trái cây nạp vào cơ thể hợp lý để không dư lượng calo.

Trái cây chứa hàm lượng nước, các chất dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong trái cây cũng rất cao, nên khi ăn sẽ tạo được cảm giác no và cung cấp lượng nước dồi dào cho cơ thể. Với hàm lượng dinh dưỡng cao sẽ tạo hiệu quả tích cực trong việc giảm cân .

Dưới đây là một số loại trái cây chị em không nên ăn nếu muốn giảm cân hiệu quả:

Trong số những loại trái cây không nên ăn khi giảm cân thì xoài chín là cái tên không thể thiếu. Theo như nghiên cứu thì trong khoảng 200g xoài chín sẽ chứa đến 145 calo và hàm lượng đường cao, với những quả xoài có độ chín mềm càng cao thì lượng đường cũng sẽ tỉ lệ thuận.

Ăn nhiều quá sẽ khiến cơ thể nạp nhiều đường, dễ gây tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc ăn xoài chín sẽ khiến lượng protein adiponectin trong cơ thể tăng cao, dẫn đến việc hạn chế acid béo chuyển hóa năng lượng, gây nên tích mỡ trên cơ thể. Do đó, nếu bạn đang trong giai đoạn giảm cân thì nên chọn xoài xanh để ăn thay vì những quả xoài chín mọng.

Chuối

Chuối rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người chơi thể thao. Tuy nhiên, vì chuối chứa nhiều calo và có hàm lượng đường tự nhiên nên người giảm cân không được ăn quá nhiều.

Một trái chuối chứa khoảng 150 calo và 37,5 gram carbohydrate. Nếu bạn ăn 2 đến 3 trái chuối/ngày thì rất dễ gây tăng cân. Vì vậy, nếu muốn giảm cân hiệu quả thì chỉ nên ăn 1 trái chuối/ngày.

Hoa quả sấy

Một số loại trái cây như nho khô, mận khô chứa nhiều đường. Vì được làm khô nên hàm lượng chất xơ thấp. Theo chuyên gia, một chén nho khô chứa đến 500 calo, còn mận khô chứa 450 calo.

Các loại hoa quả sấy không tốt cho người đang muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trái cây sấy khô cũng có chỉ số đường huyết rất cao, ăn nhiều sẽ phá hỏng chế độ ăn kiêng của bạn.

Sầu riêng

Nhắc tới những loại trái cây không nên ăn khi giảm cân thì không thể không nhắc tới sầu riêng. Những múi sầu riêng với hương thơm đặc trưng, màu vàng ruộm cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin B, vitamin C, sắt.

Sầu riêng chứa nhiều chất béo tốt cho sức khoẻ, nhưng lại không tốt cho người muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng loại quả này cũng chứa rất nhiều calo và chất béo. Cụ thể thành phần của sầu riêng có chứa tới 16% là chất béo. Trong 100 gram sầu riêng cung cấp tới 147 calo. Chính vì vậy, nếu đang trong quá trình giảm cân, cần tuyệt đối tránh ăn sầu riêng cũng như các sản phẩm chế biến từ sầu riêng.

Nhãn, vải

Nhãn và vải được xếp vào nhóm những loại quả nóng, ăn nhiều sẽ gây nóng trong người, nổi mụn,… Thậm chí, một nghiên cứu khoa học về quả vải cho kết quả: chỉ 8 quả vải thiều chín đã cung cấp tới 100 calo. 20% thành phần của quả vải là đường. Và con số này cũng tương tự đối với nhãn.

Khi bạn tiêu thụ nhãn và vải sẽ khiến cơ thể hấp thụ đường glucose vào máu nhiều hơn mức bình thường, vượt quá khả năng chuyển hóa cả gan. Điều này dẫn tới việc cơ thể tăng cường tiết ra insulin để hạ nồng độ đường trong máu.

Từ đó, gây ra chứng bủn rủn, buồn nôn. Hơn thế nữa, vải thiều còn chứa loại độc tố glycine, loại chất này gây cản trở quá trình chuyển hóa đường glucose cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Dừa

Dừa là một loại quả quen thuộc và dược sử dụng khá nhiều trong cuộc sống, giúp điều trị nhiều loại bệnh cho cơ thể. Nhưng hàm lượng chất béo và calo trong loại quả này rất cao, cùng với nhiều loại chất dinh dưỡng khác tốt cho cơ thể.

Dừa có hàm lượng calo cao và có thể gây tích tụ mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Trong 80gr cơm dừa có chứa đến 238 calo, 23.3g chất béo bão hòa và 1.1 chất béo đơn không bão hòa, nên việc lựa chọn loại quả này thường xuyên sẽ khiến cơ thể tăng cân không ngừng và gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng cân đối, ngăn chặn mỡ thừa tích tụ.