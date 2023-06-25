Người bán thịt tiết lộ 3 bộ phận 'cực độc' của con bò, chứa toàn chất bẩn, nhiều người cứ vô tư mua ăn

Dinh dưỡng 25/06/2023 04:11

Thịt bò rất giàu dinh dưỡng tuy nhiên không phải bộ phận nào cũng ăn được, chuyên gia đã cảnh báo 3 bộ phận của con bò đừng nên ăn dù chỉ một lần.

Thịt bò là thực phẩm bổ dưỡng và là món ăn yêu thích của nhiều người. Được nhiều các chị em nội trợ lựa chọn để chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại thịt này còn được gọi là vua của các loại thịt đỏ vì thành phần của chúng có chứa rất nhiều protein chất lượng cao, vitamin và chất khoáng quan trọng cho cơ thể như B12, kẽm, sắt, taurine…

Mới đây, một nghiên cứu tại Đại học East Anglia (Anh) cho thấy việc duy trì chế độ ăn với 75 gram bò bít tết và 100 gram cá hồi phi lê hoặc uống nửa lít sữa nguyên kem mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Sở dĩ có tác dụng trên là nhờ các amino axít tạo protein. Các amino axít này giúp tăng cường sức khỏe cho tế bào, mô và cơ trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, những người sử dụng thực phẩm giàu protein thường không bị bệnh huyết áp cao và có động mạch khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Người bán thịt tiết lộ 3 bộ phận 'cực độc' của con bò, chứa toàn chất bẩn, nhiều người cứ vô tư mua ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tiêu thụ những đồ ăn nhiều amino axít sẽ thu được những lợi ích tương đương với người bỏ hút thuốc, giảm ăn muối và gia tăng tập thể dục.

Bên cạnh giàu protein, thịt bò còn giàu kẽm và khoáng chất. Lợi ích của thịt bò còn giúp chống oxy hóa hiệu quả, bổ trợ tăng cường cơ bắp.

Ngoài ra, lượng kẽm giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp protein, kết hợp vitamin B6 và Glutamate giúp tăng cường miễn dịch và đề kháng cho bạn. Đặc biệt, lợi ích của thịt bò còn tăng sự trao đổi chất insulin, cho bạn cơ thể khỏe khoắn, đẩy lùi bệnh tật.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con bò cũng đem lại lợi ích cho cơ thể. Trong đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng.

Gan bò

Người bán thịt tiết lộ 3 bộ phận 'cực độc' của con bò, chứa toàn chất bẩn, nhiều người cứ vô tư mua ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bộ phận giàu chất dinh dưỡng này được sử dụng làm món ăn chính ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, gan bò lại chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Bạn chú ý ăn gan bò ở mức độ vừa phải để tránh dư thừa cholesterol, chất độc hay kim loại nặng gây tổn hại sức khỏe.

Gan bò rất giàu đồng, tuy chất này vô cùng quan trọng nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đồng có thể dẫn đến ngộ độc đồng. Chưa kể, quá nhiều đồng còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như mất hồng cầu, suy thận, suy tim, bệnh gan, tổn thương não.

Đôi khi gan bò cũng chứa lượng kháng sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Dư lượng kháng sinh tồn tại trong thực phẩm có nguy cơ dẫn đến kháng kháng sinh, gây sốc phản vệ, phản ứng dị ứng, sự gián đoạn trong quá trình phát triển phôi thai hoặc một số loại ung thư...

Da bò

Da vốn là món ăn được nhiều người ưa chuộng nhưng lại rất khó tiêu hóa. Vì thế, da bò cũng như các loại da động vật khác đều được chuyên gia khuyến cáo hạn chế ăn. Điều này đúng cho tất cả mọi người, dù nam hay nữ, già hay trẻ. Nguyên nhân là da bò có hàm lượng chất dinh dưỡng cực thấp, lại có nhiều rủi ro như ăn phải bì da bò bẩn gây rối loạn tiêu hóa.

Phổi bò

Người bán thịt tiết lộ 3 bộ phận 'cực độc' của con bò, chứa toàn chất bẩn, nhiều người cứ vô tư mua ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phổi bò là một bộ phận được đánh giá là tích tụ nhiều độc tố gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi ăn. Nguyên nhân là bởi, phổi là cơ quan hô hấp chính của bò, có nhiệm vụ giúp lọc không khí nên rất dễ lưu lại nhiều chất bẩn và vi khuẩn.

Không những vậy, trong phổi có nhiều phế nang - nơi có thể dễ dàng bị tích tụ và lắng đọng nhiều các loại bụi bẩn. Và khi ăn vào, con người cũng sẽ có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng vào người gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

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